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Роскомнадзор анонсировал проверки Twitter и Facebook
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Роскомнадзор анонсировал проверки Twitter и Facebook
Технологии и медиа, 14:27
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Роскомнадзор анонсировал проверки Twitter и Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о намерении направить в середине декабря письма с запросами в Twitter и Facebook о выполнении требований закона о хранении персональных данных российских пользователей. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, напишу письмо соответственно: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению к Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут», — рассказал он.

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По его словам, это и будет началом проверки, поскольку ведомство не проверяет компании с помощью инструментов, а узнает у владельца серверных мощностей о наличии договора. «Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и т.д. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет», — сообщил Жаров.

В апреле глава Роскомнадзора заявил, что до конца 2018 года ведомство проверит Facebook на исполнение законодательства.

Закон о локализации персональных данных предполагает, что ИТ-компании, работающие в России, должны обеспечивать хранение и запись персональных данных российских пользователей с использованием баз данных, находящихся в стране.

Теги: Роскомнадзор , Facebook , Twitter
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