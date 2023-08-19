Создатель «Синего трактора» назвал блокировку YouTube угрозой для бизнеса

Блокировка YouTube может поставить под угрозу бизнес создателей «Синего трактора» — одного из самых популярных российских проектов на этой платформе. Просчитывая риски, компания наращивает сотрудничество с российскими платформами

Артур Днепровский (Фото: из личного архива)

Создатель компании Big Papa Media Артур Днепровский — автор популярного на YouTube мультфильма «Синий трактор» — в разговоре с РБК назвал потенциальную блокировку американского видеохостинга риском для собственного бизнеса.

В сфере детского контента на YouTube в последние годы, по словам Днепровского, произошел ряд изменений, существенным образом повлиявших на монетизацию работающих с этой платформой компаний. Так, отключение в 2019 году персонифицированной рекламы одномоментно «обвалило» доходы создателей «Синего трактора» на 60%. После того как на фоне специальной военной операции YouTube отключил монетизацию для российских блогеров, поступления упали еще на 40–60%.

«Заготовленного решения на третий удар — полную блокировку — у меня нет, — отмечает Днепровский. — Если просто будут блокировать платформу, но не запрещать выкладывать на нее контент, как это происходит с Instagram (организация принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена. — РБК), это один случай. Если же запретят публиковать проекты, то последствия будут намного хуже».

Один из способов подготовиться к рискам полной блокировки YouTube в России, по мнению Днепровского, — показ проектов на российских видеоплатформах. В «выборочном» формате такая работа началась около двух лет назад, однако теперь приобрела массовый характер. Сейчас, по собственным данным компании, ключевые проекты присутствуют в «Кинопоиске», «Иви», Start и некоторых других онлайн-кинотеатрах, а также в «Дзене» и на Rutube. Однако адекватно оценить спрос на мультфильмы в платных стримингах невозможно из-за недостаточной аналитики этих сервисов, говорит продюсер. Если статистика YouTube позволяет «детально следить, сколько пользователей посмотрели конкретное видео, как просмотры меняются день ото дня и в какие часы лучше выкладывать новый контент», то аналитика просмотров на российских платформах «не дает каких-то оснований для принятия стратегических решений».

Препятствием для планирования стратегии присутствия на российских видеосервисах становится не только недостаток аналитики, отмечает Днепровский. «Монетизация с подобных платформ и стримингов, к сожалению, недостаточна даже для того, чтобы содержать офис в аренду, не говоря уже о производстве контента», — добавляет продюсер.

Параллельно с произошедшими изменениями в стратегии монетизации трансформация на YouTube произошла и с точки зрения конкуренции, констатирует Днепровский. Если на старте «Синего трактора» и прочих проектов компании в 2015 году «YouTube представлял собой платформу для маргиналов и был нишевым сервисом, в сторону которого смотрели только маленькие начинающие компании или частные лица», то сейчас он обрел «позиции и характеристики премиум-платформы», считает продюсер. «Сейчас там представлен весь спектр контента — от микроблогеров до крупнейших студий, — говорит Днепровский. — Поэтому мы вынуждены конкурировать буквально со всеми».

Потенциальная блокировка YouTube в России неоднократно обсуждалась в российских СМИ, особенно после начала специальной военной операции на Украине. Так, 18 марта о подобных перспективах писало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору. Впрочем, официально информация о планах властей ограничить доступ к американскому видеохостингу никогда не подтверждалась. Глава Института развития интернета Алексей Гореславский в интервью РБК утверждал, что полный уход YouTube из России может произойти либо по решению самого сервиса, либо из-за нарушения им российского законодательства.