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Война санкций ,  
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Японский финансовый холдинг SBI прекратит майнинг в России

Японская SBI Holdings Inc. закроет майнинговый бизнес в России из-за падения курса биткоина и рисков, связанных с конфликтом на Украине. В апреле Минфин США ввел санкции против BitRiver — оператора дата-центров для майнинга
Фото: Alessio Coser / Getty Images
Фото: Alessio Coser / Getty Images

Японская финансовая корпорация SBI Holdings Inc. заявила, что свернет все операции по добыче криптовалюты в России и продаст свое майнинговое оборудование, сообщает Bloomberg.

Представитель компании в ответ на запрос Bloomberg пояснил, что специальная военная операция России на Украине создала неопределенность в отношении перспектив майнингового бизнеса в Сибири, а падение глобального рынка криптовалют сделало добычу токенов менее прибыльной.

Компания приостановила добычу криптовалюты в России после начала специальной военной операции на Украине, что привело к убыткам в размере 9,7 млрд иен ($72 млн США) за второй квартал года, отмечает Bloomberg. Это был первый убыточный квартал компании за десять лет, указывает агентство.

По словам представителя компании, SBI еще не решила, когда завершит выход из российского майнингового бизнеса. В то же время он сообщил, что компания намерена продолжать работу своего московского коммерческого банковского подразделения — ООО «SBI Банк».

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Фото:Регина Уразаева / РБК

Международные майнинговые компании заинтересовались Россией из-за дешевой электроэнергии после того, как Китай сделал майнинг криптовалют нелегальным, отмечает Bloomberg.

Однако в конце апреля Минфин США ввел санкции против BitRiver — одного из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют. «Управляя обширными серверными фермами, которые продают мощности по добыче виртуальной валюты на международном уровне, эти компании помогают России монетизировать ее природные ресурсы», — пояснял Минфин США логику введения ограничительных мер. После этого американская майнинговая компания Compass Mining объявила, что ищет покупателей на свое оборудование стоимостью $30 млн, расположенное в России.

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Биткоин опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
Финансы

Снижение курса биткоина в течение последних месяцев значительно повлияло на доходы добытчиков криптовалюты, писал ранее «РБК Crypto». При цене $20 тыс. прибыльность майнинговых предприятий близка к уровню себестоимости (около $15–17 тыс.), а в некоторых случаях уходит в отрицательные значения, говорил Роман Некрасов из компании ENCRY Foundation, которая специализируется на создании высокотехнологичных продуктов и децентрализованных сервисов. Также, по его словам, при оценке убыточности такого бизнеса нужно учитывать, привлекались ли кредитные средства на покупку оборудования для майнинга.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) сообщал, что страны под санкциями, такие как Россия, со временем могут начать использовать майнинг для обхода ограничений. В своем отчете о финансовой стабильности МВФ предупреждал, что добыча криптовалюты, работающей на таком энергозатратном блокчейне, как биткоин, может позволить странам монетизировать энергоресурсы, которые не могут быть экспортированы из-за санкций. Также майнеры имеют возможность получать доход непосредственно от пользователей криптовалюты за счет комиссий за транзакции, отмечал МВФ.

SBI Holdings — группа компаний, оказывающих финансовые услуги. Группа была создана в 1999 году под названием SoftBank Investment. В апреле 2011 года акции SBI Holdings начали торговаться на Гонконгской фондовой бирже. SBI Holdings — ключевой партнер компании Ripple, эмитента криптовалюты XRP.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
майнинг криптовалюта Япония Россия
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