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Технологии и медиа ,  
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Forbes узнал о продажах майнерами видеокарт из-за обрушения биткоина

В условиях обвала курса биткоина и укрепления рубля майнинг больше не приносит ощутимого дохода, пояснили Forbes участники крипторынка, избавляющиеся от аппаратуры
Фото: Регина Уразаева / РБК
Фото: Регина Уразаева / РБК

Участники крипторынка начали массово распродавать на Avito видеокарты для майнинга на фоне падения курса биткоина до полуторогодового минимума и укрепления рубля, пишет Forbes.

Рынок майнинга в июне обрушился по сравнению с мартом—апрелем примерно в пять раз, сообщили изданию несколько майнеров, пожелавших сохранить анонимность. Один из них отметил, что из-за дорогой электроэнергии некоторые игроки ушли в ноль или майнят себе в убыток.

Собеседник издания отметил, что цены на видеокарты с марта—апреля упали в три раза. Например, карту Nvidia GeForce RTX 3090 сейчас можно купить на Avito за 170 тыс. руб., а три месяца назад за нее просили до 540 тыс. руб.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Собеседники издания связывают массовую продажу оборудования для майнинга с падением биткоина и укреплением рубля. «В марте—апреле, когда рубль упал, доходность от биткоина взлетела до максимумов», — пояснил источник. И хотя биткоин тогда и стоил $40 тыс., что далеко от максимумов 2021 года, рублевая доходность взлетела из-за обесценивания российской валюты.

Другой майнер, который продает видеокарту на Avito, сообщил, что майнинг больше не приносит ощутимой прибыли, и отметил снижение цен на видеокарты в три раза. Он также связывает это с падением биткоина.

В Avito изданию сообщили, что продажи видеокарт на площадке упали в апреле на 7% в годовом выражении, а в мае — на 3,5%. Данные об изменении числа объявлений про видеокарты в компании предоставить отказались.

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Падение биткоина началось в начале лета, к середине июня его стоимость опустилась до $19 тыс. Это рекордно низкий показатель с декабря 2020 года.

В начале весны рубль столкнулся с рекордным падением (11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб.) на фоне российской спецоперации на Украине и последовавших за этим западных санкций. После принятия российскими властями мер валютного контроля национальная валюта начала резко укрепляться.

Курс доллара на 16:15 мск 23 июня составляет 53,3 руб., евро — 55,9 руб., следует из данных Московской биржи.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
биткоин майнинг курс рубля

Инвестируйте выгодно
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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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