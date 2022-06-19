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Финансы ,  
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Биткоин опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года

Биткоин обвалился до $18 443, следует из данных биржи. Стоимость валюты опустилась ниже $19 тыс. впервые с конца ноября 2020 года.

Первая криптовалюта продолжает падать в цене с 6 июня, когда она торговалась выше $31 тыс. За последние 12 дней биткоин потерял 39% стоимости.

Премьер ЦАР предложил России инвестировать в проекты с биткоином
Бизнес
Фото:Marco Bello / Reuters

Отметки в $19 тыс. биткоин достиг утром 18 июня. Таким образом, валюта упала на 9% за сутки. При этом капитализация криптовалюты сократилась до $368 млрд при суточных объемах торгов в $24 млрд. Доля актива на рынке составляет 41,7%, сообщал CoinGecko.



 

Теги
биткоин криптовалюта курсы валют

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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