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AbbVie $77 (+18,57%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
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Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем
Введение пошлин на китайские товары негативно скажется на конкуренции Apple с Samsung, считает глава Apple Тим Кук. Большая часть продукции его компании производится в КНР
Тим Кук и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

По словам Трампа, он встретился с Куком 16 августа в своем гольф-клубе в Бедминстере (Нью-Джерси). В ходе беседы Кук заявил, что продукция Samsung, в отличие от продукции Applе, не будет облагаться пошлинами при импорте в США.

Кук привел «веские аргументы» в пользу того, что его компании будет сложно конкурировать с Samsung, отметил Трамп. «Apple будет сложно платить пошлины, если она конкурирует с очень хорошей компанией, которая эти пошлины не платит», — заметил президент.

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Компании Кука придется платить пошлины, поскольку большинство ее изделий производится в Китае. Samsung же производит продукцию не только в КНР, но и в других странах, в том числе Вьетнаме и Южной Корее.

Трамп пообещал с 1 сентября повысить тарифы на 10% на китайские товары общей стоимостью $300 млрд. Но торговое представительство США отложило введение пошлин на смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты на 15 декабря.

Bloomberg отмечает, что Macbook, iPhone и iPad обложат дополнительными пошлинами в декабре, а тарифы на наушники AirPods и часы AppleWatch введут уже в сентябре.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Apple, Дональд Трамп, Samsung, Тим Кук
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