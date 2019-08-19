Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем

Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем

Введение пошлин на китайские товары негативно скажется на конкуренции Apple с Samsung, считает глава Apple Тим Кук. Большая часть продукции его компании производится в КНР

Тим Кук и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

По словам Трампа, он встретился с Куком 16 августа в своем гольф-клубе в Бедминстере (Нью-Джерси). В ходе беседы Кук заявил, что продукция Samsung, в отличие от продукции Applе, не будет облагаться пошлинами при импорте в США.

Кук привел «веские аргументы» в пользу того, что его компании будет сложно конкурировать с Samsung, отметил Трамп. «Apple будет сложно платить пошлины, если она конкурирует с очень хорошей компанией, которая эти пошлины не платит», — заметил президент.

Компании Кука придется платить пошлины, поскольку большинство ее изделий производится в Китае. Samsung же производит продукцию не только в КНР, но и в других странах, в том числе Вьетнаме и Южной Корее.