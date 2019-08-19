Кук предупредил Трампа об опасности для Apple торговой войны с Китаем

Генеральный директор Apple Тим Кук выразил обеспокоенность по поводу того, что его главный конкурент Samsung Electronics может получить преимущество из-за торговой войны между Китаем и США. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.
По словам Трампа, он встретился с Куком 16 августа в своем гольф-клубе в Бедминстере (Нью-Джерси). В ходе беседы Кук заявил, что продукция Samsung, в отличие от продукции Applе, не будет облагаться пошлинами при импорте в США.
Кук привел «веские аргументы» в пользу того, что его компании будет сложно конкурировать с Samsung, отметил Трамп. «Apple будет сложно платить пошлины, если она конкурирует с очень хорошей компанией, которая эти пошлины не платит», — заметил президент.
Компании Кука придется платить пошлины, поскольку большинство ее изделий производится в Китае. Samsung же производит продукцию не только в КНР, но и в других странах, в том числе Вьетнаме и Южной Корее.