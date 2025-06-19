ВТБ продал долю в онлайн-кинотеатре «Иви»

Госбанк вышел из капитала онлайн-кинотеатра спустя четыре года после покупки актива, зафиксировав прибыль. Сделка принесла облегчение, признал глава ВТБ Андрей Костин

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ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра «Иви», сообщил журналистам глава госбанка Андрей Костин на площадке ПМЭФ. По его словам, сделка была закрыта недавно.

«Продали недавно, недели три назад. Там было около 15%, меньше блокирующего пакета», — сказал топ-менеджер, добавив, что актив был продан «с плюсом» для ВТБ.

Структура ВТБ — «ВТБ Капитал» — стала владельцем 8,8% Ivi.ru Media Ltd, головной компании российского ООО «Иви.ру» в июне 2021 года. Группа была в составе консорциума инвесторов, в него также входили Millhouse Романа Абрамовича, Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. В результате сделки онлайн-кинотеатр «Иви» тогда привлек $250 млн.

Продажу пакета в «Иви» Костин объяснил сложностями в компании. «Там не очень было хорошо — продажа происходила от акционера к акционеру, они что-то не платили нам в последнее время, поэтому мы с удовольствием избавились от [актива]», — отметил глава ВТБ.