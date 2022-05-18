Акционеры ivi возобновили переговоры по продаже онлайн-кинотеатра

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 16:05
«Тинькофф» запретил клиентам делать переводы с комментариями об Украине Финансы, 19:47
Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 19:33
Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта Инвестиции, 19:32
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС Политика, 19:28
Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160 Общество, 19:25
Тарасова не увидела предательства в смене гражданства фигуристкой Спорт, 19:20
Заплатит ли «Газпром» дивиденды? Эксперты о главной интриге сезона Инвестиции, 19:15
В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе Общество, 19:11
Заменившая Россию на ЧМ по хоккею сборная одержала вторую победу Спорт, 19:08
Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО Политика, 19:02
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:00
Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ Политика, 18:57
Главные матчи и самые важные голы Фернандеса в сборной России Спорт, 18:52
Технологии и медиа ,  
0 

Акционеры ivi возобновили переговоры по продаже онлайн-кинотеатра

Акционеры ivi вновь рассматривают возможность продажи онлайн-кинотеатра
Владельцы крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi ищут покупателей. Главным претендентом источники РБК называют МТС, который уже несколько лет назад хотел купить видеосервис
МТС MTSS ₽243 +11,72% Купить
Фото: iviru / VK
Фото: iviru / VK

Владельцы онлайн-кинотеатра ivi вернулись к переговорам о продаже видеосервиса. Об этом РБК сообщили три источника на медиарынке, а также два источника, знакомых с планами компаний — акционеров ivi. По информации одного из собеседников, ключевым интересантом выступает МТС. Еще один источник, связанный с самим онлайн-кинотеатром, заявил, что полное понимание по поводу дальнейшего развития сервиса появится в течение месяца. Собеседник РБК также не стал отрицать факт переговоров с МТС.

Что такое ivi

Онлайн-кинотеатр ivi был запущен в 2010 году Олегом Тумановым. В 2021 году им, по данным исследовательской компании GfK, пользовались 35% городских жителей в возрасте 16–55 лет, что делало его первым по этому показателю.

Выручка онлайн-кинотеатра ivi в 2021 году по МСФО, как сообщала пресс-служба сервиса, составила 11,9 млрд руб., что на 35% больше, чем в 2020-м. Месячная аудитория сервиса достигла 60 млн пользователей. Совокупный объем просмотров за год — 1,8 млрд часов.

По версии Telecom Daily, по итогам 2021 года у ivi была самая большая — 20,5% — доля в общих доходах всех онлайн-кинотеатров.

Отсутствие премьер в кинотеатрах увеличило аудиторию видеосервисов
Технологии и медиа
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Владельцем ООО «Иви.ру» — юрлица кинотеатра ivi, — по сведениям ЕГРЮЛ, является кипрская Ivi.ru Media Ltd. Сама компания не раскрывает точную структуру своих собственников. В мае 2021 года консорциум инвесторов, среди которых «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, закрыл сделку, в результате которой ivi получил $250 млн. В июне 2021 года из раскрытия ВТБ стало известно, что доля госбанка в Ivi.ru Media Ltd составила 8,8%.

Предыдущий раунд инвестиций был осуществлен в 2019 году — консорциумом инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, связанного с ним Российско-китайского инвестиционного фонда, Mubadala Investment Company из ОАЭ, фондов Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Тогда вложения составили около $40 млн. Кроме того, ранним инвестором ivi был ru-Net Holdings (ныне RTP Global) Леонида Богуславского.

Компания Абрамовича и ВТБ стали акционерами онлайн-кинотеатра ivi
Бизнес
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

МТС уже вел переговоры по покупке ivi в 2019 году, напоминает один из собеседников РБК. Тогда МТС предлагала заплатить за сервис порядка 20 млрд руб. Владельцы ivi, по словам источника РБК, оценивали этот бизнес дороже: руководство сервиса решило дать компании возможность «подрасти и продаться за 100 млрд руб.».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Фото: Unsplash От The Times до «Очень странных дел»: как шрифты стали основой брендинга
Статьи
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером
Статьи
Pro
Фото: Mikhail Nilov / Pexels Спрос на российское ПО взлетел на 300%. Можно ли его удовлетворить
Прогнозы

Два собеседника РБК уточняют, что МТС не единственный интересант, а продажа — лишь один из рассматриваемых вариантов. По их словам, владельцы ivi изучают «различные конфигурации», например создание СП. Прямую сделку, в частности, осложняют санкции, введенные против ВТБ и Российского фонда прямых инвестиций.

Основатель ivi вышел из совета директоров
Бизнес
Олег Туманов

Уход основателя сервиса Олега Туманова сначала, в апреле этого года, с поста гендиректора (занимал его на протяжении десяти лет), а потом, 18 мая, и с должности председателя совета директоров один из источников РБК напрямую связывает с текущими переговорами. Сам Туманов заявил, что не дает «комментариев по бизнесу компании». В пресс-службе ivi от комментариев отказались. Пресс-служба МТС не ответила на запрос. РБК также обратился за комментарием ко всем основным акционерам ivi.

Среди всех представителей телекоммуникационной отрасли в ivi больше всего заинтересована именно МТС, считает директор Telecom Daily Денис Кусков. Интерес, по его мнению, также может проявлять «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — единственный из крупных операторов, у которого нет своего онлайн-кинотеатра. У «Ростелекома» — владельца Теlе2 — есть сервис Wink, а «МегаФон» недавно объявил об объединении собственного «МегаФон ТВ» с платформой Start, в которой у него 50%. В пресс-службе «ВымпелКома» отказались от комментариев.

С 2021 года МТС пыталась развивать собственный онлайн-кинотеатр Kion. По итогам 2021 года на него и Start, по подсчетам Telecom Daily, приходилась половина всех вышедших в 2021 году премьерных сериалов, снятых специально по заказу или силами конкретной платформы. В отчетности МТС указано, что Kion в прошлом году выпустил 21 оригинальный проект. При этом количество пользователей платформы достигло лишь 4 млн. Агентство Telecom Daily оценивает долю Kion во всех доходах онлайн-кинотеатров в 2021 году в 1%. В Kion не ответили на запрос РБК.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Ирина Парфентьева
Ivi онлайн-кинотеатр продажа
Материалы по теме
МТС купила контроль в провайдере охранных систем «Гольфстрим» за ₽2 млрд
Бизнес
Эрнст вышел из совета директоров МТС
Бизнес
Проект об ограничении доли иностранцев в ivi и Okko отзовут для доработки
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter