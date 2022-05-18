Акционеры ivi возобновили переговоры по продаже онлайн-кинотеатра

Владельцы крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi ищут покупателей. Главным претендентом источники РБК называют МТС, который уже несколько лет назад хотел купить видеосервис

Фото: iviru / VK

Владельцы онлайн-кинотеатра ivi вернулись к переговорам о продаже видеосервиса. Об этом РБК сообщили три источника на медиарынке, а также два источника, знакомых с планами компаний — акционеров ivi. По информации одного из собеседников, ключевым интересантом выступает МТС. Еще один источник, связанный с самим онлайн-кинотеатром, заявил, что полное понимание по поводу дальнейшего развития сервиса появится в течение месяца. Собеседник РБК также не стал отрицать факт переговоров с МТС.

Что такое ivi Онлайн-кинотеатр ivi был запущен в 2010 году Олегом Тумановым. В 2021 году им, по данным исследовательской компании GfK, пользовались 35% городских жителей в возрасте 16–55 лет, что делало его первым по этому показателю. Выручка онлайн-кинотеатра ivi в 2021 году по МСФО, как сообщала пресс-служба сервиса, составила 11,9 млрд руб., что на 35% больше, чем в 2020-м. Месячная аудитория сервиса достигла 60 млн пользователей. Совокупный объем просмотров за год — 1,8 млрд часов. По версии Telecom Daily, по итогам 2021 года у ivi была самая большая — 20,5% — доля в общих доходах всех онлайн-кинотеатров.

Владельцем ООО «Иви.ру» — юрлица кинотеатра ivi, — по сведениям ЕГРЮЛ, является кипрская Ivi.ru Media Ltd. Сама компания не раскрывает точную структуру своих собственников. В мае 2021 года консорциум инвесторов, среди которых «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, закрыл сделку, в результате которой ivi получил $250 млн. В июне 2021 года из раскрытия ВТБ стало известно, что доля госбанка в Ivi.ru Media Ltd составила 8,8%.

Предыдущий раунд инвестиций был осуществлен в 2019 году — консорциумом инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, связанного с ним Российско-китайского инвестиционного фонда, Mubadala Investment Company из ОАЭ, фондов Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Тогда вложения составили около $40 млн. Кроме того, ранним инвестором ivi был ru-Net Holdings (ныне RTP Global) Леонида Богуславского.

МТС уже вел переговоры по покупке ivi в 2019 году, напоминает один из собеседников РБК. Тогда МТС предлагала заплатить за сервис порядка 20 млрд руб. Владельцы ivi, по словам источника РБК, оценивали этот бизнес дороже: руководство сервиса решило дать компании возможность «подрасти и продаться за 100 млрд руб.».

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Два собеседника РБК уточняют, что МТС не единственный интересант, а продажа — лишь один из рассматриваемых вариантов. По их словам, владельцы ivi изучают «различные конфигурации», например создание СП. Прямую сделку, в частности, осложняют санкции, введенные против ВТБ и Российского фонда прямых инвестиций.

Уход основателя сервиса Олега Туманова сначала, в апреле этого года, с поста гендиректора (занимал его на протяжении десяти лет), а потом, 18 мая, и с должности председателя совета директоров один из источников РБК напрямую связывает с текущими переговорами. Сам Туманов заявил, что не дает «комментариев по бизнесу компании». В пресс-службе ivi от комментариев отказались. Пресс-служба МТС не ответила на запрос. РБК также обратился за комментарием ко всем основным акционерам ivi.

Среди всех представителей телекоммуникационной отрасли в ivi больше всего заинтересована именно МТС, считает директор Telecom Daily Денис Кусков. Интерес, по его мнению, также может проявлять «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — единственный из крупных операторов, у которого нет своего онлайн-кинотеатра. У «Ростелекома» — владельца Теlе2 — есть сервис Wink, а «МегаФон» недавно объявил об объединении собственного «МегаФон ТВ» с платформой Start, в которой у него 50%. В пресс-службе «ВымпелКома» отказались от комментариев.

С 2021 года МТС пыталась развивать собственный онлайн-кинотеатр Kion. По итогам 2021 года на него и Start, по подсчетам Telecom Daily, приходилась половина всех вышедших в 2021 году премьерных сериалов, снятых специально по заказу или силами конкретной платформы. В отчетности МТС указано, что Kion в прошлом году выпустил 21 оригинальный проект. При этом количество пользователей платформы достигло лишь 4 млн. Агентство Telecom Daily оценивает долю Kion во всех доходах онлайн-кинотеатров в 2021 году в 1%. В Kion не ответили на запрос РБК.