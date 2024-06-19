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Технологии и медиа ,  
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В ЕС заявили о нехватке специалистов по взрывчатке

Foreign Policy: в Европе не хватает специалистов по работе с взрывчаткой
Проблема с вооружением в Европе, несмотря на рост расходов на оборону, остается в том числе из-за дефицита специалистов по работе в взрывчатыми веществами, говорят эксперты из ЕС
Фото: Ferdi Limani / Getty Images
Фото: Ferdi Limani / Getty Images

В Европе не хватает специалистов по работе с взрывчатыми веществами, поэтому возникают проблемы с вооружением, несмотря на растущие расходы на оборону, сообщает Foreign Policy.

«Сегодня интерес людей к работе в оборонной промышленности значительно возрос, но ощущается нехватка специалистов и инженеров в специализированных областях, таких как разработка взрывчатых веществ», — сказал глава департамента международного сотрудничества, политики безопасности, сырья и космоса Федерации немецкой промышленности Маттиас Вахтер.

Бывший сотрудник Шведского агентства оборонных исследований, занимавшийся исследованием и разработкой взрывчатых веществ Бо Янзон заявил, что если раньше в Швеции был «большой» сектор взрывчатых веществ — как гражданских, так и военных, то теперь обучения почти нет.

По его словам, ранее в стране после окончания университета специалистов продолжали обучать как на практическом, так и на академическом уровнях компании, занимавшиеся производством взрывчатки и вооружений, например, Nitro Nobel и Bofors. «Но в наши дни обучения взрывчатым веществам под руководством компаний практически не существует, как и университетских курсов», — говорит Янзон.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Он ушел на пенсию в 2007 году. FP отмечает, что Янзона часто просят преподавать или даже помогать в работе над вооружениями. Уход на пенсию шведских специалистов по взрывчатке, таких, как Янзон, произошел, поскольку их опыт больше не был востребован: производство объединили с иностранными компаниями. В частности, производство пороха отдали на «аутсорсинг» Китаю.

Для «возрождения» отрасли требуются специалисты, а также профессоры-взрывотехники, которые будут их обучать. FP отмечает, что обучение в области взрывотехники проходит в горнодобывающей отрасли. Однако проблема с новыми специалистами останется на продолжительное время, поскольку обучение невозможно пройти быстро.

Так, для того чтобы принять участие в академической программе, кандидаты, как правило, должны иметь степень в области гражданского строительства, химии или физики. В некоторых университетах и профессиональных колледжах также проводятся начальные курсы для технических специалистов. Сами курсы обычно рассчитаны на год, однако, учитывая природу взрывчатых веществ, за ними следует длительное обучение под наблюдением на рабочем месте.

Как считают в FP, для успешного развития в области взрывных технологий необходимо государственное руководство, а не только работа вузов и отрасли.

Прошлой весной Financial Times писала о том, что конфликт на Украине и военная помощь Киеву вскрыла проблему «недостаточных запасов оружия в Европе и слабых производственных мощностей». В частности, в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, что может приводить к задержкам поставок оружия Киеву, несмотря на выделенные средства.

В апреле этого года европейские оборонные компании предупредили о трудностях с ростом производства вооружения, в частности боеприпасов, из-за зависимости от поставок материалов из Китая, в том числе хлопкового пуха. Он используется для производства нитроцеллюлозы, необходимой для взрывчатых веществ.

По данным Международного торгового центра, на долю Китая приходится почти половина мировой торговли хлопковой волокнистой массой (49,3%). Крупнейшими импортерами этого материала являются Германия, Швеция и Бельгия. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер заявил, что на Китай приходится более 70% европейского импорта хлопкового пуха. По его мнению, Пекин может приостановить эти поставки «по геополитическим соображениям».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
взрывчатое вещество оружие Германия Швеция дефицит кадров

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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