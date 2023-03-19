FT сообщила о нехватке в ЕС пороха для производства боеприпасов для ВСУ

Европейские заводы работают в полную мощность, но из-за ограниченных запасов пороха, нитроцеллюлозы и тротила страны ЕС не могут оперативно производить боеприпасы для Украины

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Дефицит взрывчатых веществ в странах Евросоюза может задержать производство боеприпасов для Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, поэтому европейская промышленность не может быстро выполнить заказы для Украины, вне зависимости от того, сколько на эти цели выделено средств.

Как пишет газета, вооруженный конфликт Москвы и Киева «раскрыл недостаточные запасы оружия в Европе и слабые производственные мощности». «Фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство», — сообщил один из немецких чиновников.

«Невозможно увеличить в короткие сроки [производство] нитроцеллюлозы», — сказал президент Ассоциации оборонной промышленности Чехии Иржи Гынек, отметив, что на это понадобится не менее трех лет. Чешский производитель взрывчатых веществ Explosia заявил, что уже «работает на полную мощность» и не планирует наращивать темп производства до 2026 года.

Гендиректор испанской Fabrica de Municiones de Granada Антонио Каро сообщил, что основная проблема для компании — нехватка компонентов для боеприпасов.

«В Европе не так много заводов [производящих тротил и нитроцеллюлозу], и они загружены на 100%, поэтому мы должны начать поиски в Индии, Корее и других странах», — сказал он. С этим согласен советник министерства обороны Италии Джанклаудио Торлицци: «Нам нужно найти новые источники поставок».

Европейские производители и чиновники отмечают, что повышенный спрос подталкивает рост цен на боеприпасы. По словам Каро, сейчас один снаряд стоит €850 — это на 20% больше, чем до начала российской военной операции.

В феврале Reuters сообщал, что ЕС изучает возможность совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине. По словам одного из дипломатов, с которым пообщалось агентство, страны думают над тем, как увеличить производство и совместно закупать боеприпасы и как за них платить.

В начале марта страны ЕС подготовили предложения по сделке на сумму €2 млрд для совместного пополнения боеприпасов для своих вооруженных сил и армии Украины. Как пишет Euractiv, некоторые члены блока предлагают приобретать их в третьих странах, если Евросоюз не сможет производить достаточно много и быстро на своих предприятиях.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия Украине, утверждая, что это способствует затягиванию конфликта, а не его разрешению. В Москве заявляли, что подобное вооружение будет легитимной целью для российских военных.