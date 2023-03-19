Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Бастрыкин поручил дать оценку словам главы Минюста ФРГ об аресте Путина Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:08
FT сообщила о нехватке в ЕС пороха для производства боеприпасов для ВСУ Политика, 12:06
Правительство направит ₽500 млн на исследования в сфере здравоохранения Финансы, 12:00
Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в серии А Спорт, 11:58
Путин пообщался с местными жителями в Мариуполе. Видео Политика, 11:49
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 11:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ислам Махачев бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу Спорт, 11:41
Почему одни страдают из-за богатства, а других деньги делают счастливее Pro, 11:27
Минобороны сообщило о срыве двух атак ВСУ на купянском направлении Политика, 11:24
В аэропорту Сочи отменили десятки рейсов из-за тумана Общество, 11:16
Российский вратарь сделал суперсейв и вошел в тройку звезд дня в НХЛ Спорт, 11:07
Что случилось в мире Hi-Tech: от цен на новый Xiaomi 13 до желтого iPhone Life, 11:00
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 10:59
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

FT сообщила о нехватке в ЕС пороха для производства боеприпасов для ВСУ

FT: производство боеприпасов для Украины в ЕС задерживается из-за нехватки взрывчатки
Европейские заводы работают в полную мощность, но из-за ограниченных запасов пороха, нитроцеллюлозы и тротила страны ЕС не могут оперативно производить боеприпасы для Украины
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Дефицит взрывчатых веществ в странах Евросоюза может задержать производство боеприпасов для Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, в ЕС ограничены запасы пороха, тротила и нитроцеллюлозы, поэтому европейская промышленность не может быстро выполнить заказы для Украины, вне зависимости от того, сколько на эти цели выделено средств.

Как пишет газета, вооруженный конфликт Москвы и Киева «раскрыл недостаточные запасы оружия в Европе и слабые производственные мощности». «Фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство», — сообщил один из немецких чиновников.

«Невозможно увеличить в короткие сроки [производство] нитроцеллюлозы», — сказал президент Ассоциации оборонной промышленности Чехии Иржи Гынек, отметив, что на это понадобится не менее трех лет. Чешский производитель взрывчатых веществ Explosia заявил, что уже «работает на полную мощность» и не планирует наращивать темп производства до 2026 года.

Гендиректор испанской Fabrica de Municiones de Granada Антонио Каро сообщил, что основная проблема для компании — нехватка компонентов для боеприпасов.

«В Европе не так много заводов [производящих тротил и нитроцеллюлозу], и они загружены на 100%, поэтому мы должны начать поиски в Индии, Корее и других странах», — сказал он. С этим согласен советник министерства обороны Италии Джанклаудио Торлицци: «Нам нужно найти новые источники поставок».

Читайте на РБК Pro
«Дело Лерчек»: как блогеру не оказаться в суде из-за налоговых нарушений
«Экономика держится на жвачке и скрепках»: как рушатся банки США
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Восточный онлайн: три турецких маркетплейса для российского бизнеса

Европейские производители и чиновники отмечают, что повышенный спрос подталкивает рост цен на боеприпасы. По словам Каро, сейчас один снаряд стоит €850 — это на 20% больше, чем до начала российской военной операции.

В феврале Reuters сообщал, что ЕС изучает возможность совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине. По словам одного из дипломатов, с которым пообщалось агентство, страны думают над тем, как увеличить производство и совместно закупать боеприпасы и как за них платить.

В начале марта страны ЕС подготовили предложения по сделке на сумму €2 млрд для совместного пополнения боеприпасов для своих вооруженных сил и армии Украины. Как пишет Euractiv, некоторые члены блока предлагают приобретать их в третьих странах, если Евросоюз не сможет производить достаточно много и быстро на своих предприятиях.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия Украине, утверждая, что это способствует затягиванию конфликта, а не его разрешению. В Москве заявляли, что подобное вооружение будет легитимной целью для российских военных.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
боеприпасы взрывчатое вещество порох тротил Европа Украина
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Боррель не увидел угрозы для ЕС в поставке боеприпасов на Украину
Политика
Spiegel узнал о плане Европы по увеличению поставок боеприпасов Киеву
Политика
Bloomberg узнал о планах ЕС согласовать закупку боеприпасов Киеву в марте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter