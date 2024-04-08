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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС заявили о проблеме с производством оружия из-за зависимости от Китая

FT: производители оружия ЕС заявили о проблемах из-за зависимости от Китая
Сюжет
Военная операция на Украине
Оборонные компании из ЕС предупреждают о трудностях с расширением производства, в том числе боеприпасов, из-за зависимости от поставок из Китая. Из-за опасений будущего дефицита предприятия закупают больше материалов заранее
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Европейские оборонные компании предупредили о трудностях с ростом производства вооружения, в частности боеприпасов, из-за зависимости от поставок материалов из Китая, в том числе хлопкового пуха, и выразили опасения, что Пекин может прекратить экспорт, сообщает Financial Times.

Хлопковый пух — побочный продукт и основной ингредиент, необходимый для производства нитроцеллюлозы, используется в артиллерийских снарядах и других взрывчатых веществах.

По данным Международного торгового центра, которые приводит FT, на долю Китая приходится почти половина мировой торговли хлопковой волокнистой массой (49,3%). Крупнейшими импортерами этого материала являются Германия, Швеция и Бельгия.

Исполнительный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на Китай приходится более 70% европейского импорта хлопкового пуха. «Существует риск, [что Китай может приостановить поставки по геополитическим причинам]. И именно по этой причине мы покупаем как можно больше, чтобы пополнить наши запасы», — сказал он.

В шведском Saab заявили, что «[зависимость от Китая] может представлять повышенный риск в будущем, поскольку мы и отрасль наращиваем мощности и производство в Европе», подчеркнув при этом, что в настоящее время проблем с цепочкой поставок нет.

Неназванный руководитель в отрасли рассказал газете об «огромном дефиците» нитроцеллюлозы, который вызывает трудности в других промышленных сферах. «Нехватка боеприпасов лишь подчеркивает необходимость повышения оперативности и способности оборонной промышленности Европейского союза обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу», — добавил он.

FT отмечает, что опасения по поводу поставок хлопкового пуха возникают в связи с тем, что Германия и другие европейские страны стремятся диверсифицировать и «снизить риски» поставок важнейших материалов из Китая, который на протяжении десятилетий был недорогим и надежным местом для аутсорсинга.

Прошлой весной европейские власти говорили о необходимости избавляться от зависимости от Китая, в том числе из-за позиции Пекина в конфликте на Украине. В Германии отмечали, что это не означает разрыва экономических отношений с Китаем.

Также в прошлом году европейские чиновники, а позднее и производители боеприпасов заявили об угрозе дефицита пороха, что может сказаться на поставках военной помощи Украине. Киев и его союзники в последнее время регулярно заявляют о дефиците боеприпасов; ожидается, что закупленные Чехией у не входящих в НАТО стран снаряды прибудут на Украину до июня.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Евросоюз Китай порох хлопок вооружение Rheinmetall
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