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Война санкций ,  
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YouTube заблокировал канал создателей шоу «Давай поженимся» и «Голос»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы медиакомпании «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. При переходе по ссылке пользователям выдается следующее сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube».

«Красный квадрат» продюсирует такие проекты, как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка», «Модный приговор», «Давай поженимся» и другие, сериалы «Школа», «Попытка Веры», «Голоса», «Гаражи», «Побег» и другие.

Как отмечает «Секрет фирмы», также заблокированы были каналы «Модного приговора» и Давай поженимся». При этом страница шоу «Голос» на YouTube продолжает работу.

В 2014-м контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также под санкциями США находится «Первый канал», на котором выходили указанные выше телешоу.

Глава YouTube исключила уход сервиса из России
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Фото:Lucy Nicholson / Reuters

РБК направил запрос в пресс-службу YouTube и «Красный квадрат».

YouTube начал блокировку страниц российских телеканалов в середине марта. Под блокировку попали в том числе каналы RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня» и РБК.

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Ранее YouTube приостановил для российских пользователей все функции монетизации, среди которых подписка Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Сервис направил предупреждение об этом российским авторам. В сообщении указано, что изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России. Ранее платформа YouTube отключила демонстрацию рекламы пользователям из России в связи с «чрезвычайными обстоятельствами» и событиями на Украине.

Теги
YouTube «Красный квадрат» блокировка Аркадий Ротенберг

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