Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer

Просуществовавший 26 лет браузер Internet Explorer больше не будет поддерживаться операционными системами Windows от Microsoft. С 2016 года поддерживалась только последняя версия. Его заменит браузер Edge

Фото: Richard B. Levine / imago stock&people / Global Look Press

Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer, в центре загрузки вместо него предлагается загрузить Microsoft Edge.

«15 июня: прекращение поддержки Internet Explorer», — говорится на странице.

О том, что Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer и переходит на Edge, компания объявила еще в мае 2021 года. При этом с 12 января 2016 года Microsoft поддерживала только последнюю версию браузера на операционных системах Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.

Согласно объявлению, прекращение работы браузера произойдет в два этапа: сначала устройства в течение нескольких месяцев будут переходить на Edge, а затем с помощью обновления Windows браузер будет отключен навсегда.

Браузер Edge появился в 2015 году, с 2020 года он работает на платформе Chromium от Google. Microsoft утверждает, что браузер Edge текущего поколения «более быстрый, безопасный и современный», чем Explorer, который появился 26 лет назад в Windows 95 и с тех пор использовался во всех новых операционных системах компании.