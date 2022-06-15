Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer
Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer, в центре загрузки вместо него предлагается загрузить Microsoft Edge.
«15 июня: прекращение поддержки Internet Explorer», — говорится на странице.
О том, что Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer и переходит на Edge, компания объявила еще в мае 2021 года. При этом с 12 января 2016 года Microsoft поддерживала только последнюю версию браузера на операционных системах Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.
Согласно объявлению, прекращение работы браузера произойдет в два этапа: сначала устройства в течение нескольких месяцев будут переходить на Edge, а затем с помощью обновления Windows браузер будет отключен навсегда.
Браузер Edge появился в 2015 году, с 2020 года он работает на платформе Chromium от Google. Microsoft утверждает, что браузер Edge текущего поколения «более быстрый, безопасный и современный», чем Explorer, который появился 26 лет назад в Windows 95 и с тех пор использовался во всех новых операционных системах компании.