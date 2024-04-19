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Технологии и медиа ,  
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Дуров анонсировал токенизацию стикеров в Telegram

Павел Дуров анонсировал токенизацию стикеров в Telegram
В скором времени в Telegram будут токенизированы стикеры, их владельцы будут получать 95% доходов. Дуров привел в пример популярный стикер желтой уточки. «Представьте, что кто-то обладает этим стикером как NFT», — сказал он
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Tucker Carlson / YouTube)

В Telegram появится возможность токенизации стикеров, сообщил на крупнейшем блокчейн-форуме Token2049 в Дубае основатель мессенджера Павел Дуров.

Он отметил, что Telegram стал первой платформой среди социальных медиа, которая токенизировала имена пользователей, позволила продавать их; разрешила авторизацию через блокчейн-кошельки и т.д. Он отметил, что в Telegram очень любят блокчейн, потому что он ассоциируется со свободой.

«Следующий шаг, который мы хотим предпринять, — токенизировать стикеры в Telegram», — рассказал Дуров.

Он отметил, что стикеры очень популярны, ими в Telegram каждый месяц делятся 730 млрд раз. В пример он привел стикер желтой уточки из мессенджера, который создали несколько лет назад и который за это время стал «культурным феноменом» и мемом. «Представьте, что кто-то обладает этим стикером как NFT», — сказал основатель мессенджера.

Создатели стикеров будут получать 95% доходов, для этого будет использоваться блокчейн TON.

Дуров допустил, что эмодзи также могут превратиться в NFT, а затем из сетов эмодзи и стикеров могут появиться memecoins.

Блокчейн Telegram Open Network (TON) был запущен Дуровым и его братом Николаем в 2018 году, но спустя два года они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с SEC США. Сеть TON поддержали члены сообщества TON Foundation, они продолжили ее развитие. Основной валютой блокчейна служит Toncoin.

В интерфейс мессенджера встроен криптокошелек, который поддерживает только биткоин, стейблкоин USDT и сам Toncoin. В нем же можно активировать дополнительный кошелек Ton Space, который служит для взаимодействия с онлайн-проектами, работающими на блокчейне TON и выпущенными на этом блокчейне токенами и NFT.

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С 31 марта владельцы каналов в Telegram, у которых более 1 тыс. подписчиков, получили возможность зарабатывать 50% средств от рекламы, которая в них отображается. Для этого также используется Toncoin, с помощью нее пользователи могут оплачивать рекламу. Средства также можно выводить. Как отметил Дуров, с сегодняшнего дня владельцы каналов смогут получать первые выплаты в TON с рекламы.

Он также анонсировал, что в скором времени пользователи смогут оставлять чаевые для авторов контента через блокчейн — они будут получать 70% дохода.

В апреле пользователям Telegram стало проще создавать свои стикеры: теперь это можно делать без дополнительного программного обеспечения для редактирования изображений. Можно взять любую фотографию и добавлять к ней надписи, рисунки, эмодзи и GIF, которые существуют на платформе.

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Павел Дуров Telegram токенизация
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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