В Telegram стало возможно создавать стикеры, не выходя из мессенджера

Пользователям Telegram стало проще создавать собственные стикеры в приложении, для этого не требуется дополнительное ПО. Платформа для стикеров существует в мессенджере с 2015 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи Telegram теперь могут создавать свои собственные стикеры в мессенджере без дополнительного программного обеспечения для редактирования изображений, сообщил основатель приложения Павел Дуров. Так, можно взять любую фотографию и добавлять к ней надписи, рисунки, эмодзи и GIF, которые существуют на платформе.

Чтобы создать новый стикер, нужно нажать на кнопку с его изображением в строке ввода в любом чате, а далее в появившейся панели нажать на кнопку «+» для перехода к редактору.

Платформа для стикеров существует в Telegram с 2015 года.

Основатель мессенджера также анонсировал еще 16 новых функций в приложении, которые будут представлены в апреле. «Большинство из них уже включены в последнюю версию Telegram. Но о них я расскажу позже», — рассказал он.

10 апреля Дуров сообщил, что Telegram в первом квартале 2024 года продемонстрировал «положительный денежный поток» и находится на пути к прибыльности. Мессенджер достиг показателя в 900 млн пользователей в месяц, половина из них заходят в приложение ежедневно.

Telegram с 31 марта запустил монетизацию для авторов каналов с более 1 тыс. подписчиков — они будут получать 50% дохода от рекламы, которая в них отображается. Владельцы каналов могут вывести вырученные средства или оплатить ими рекламу, для этого используется Toncoin — криптовалюта на базе блокчейна TON, который недоступен пользователям из ряда стран, в том числе из России, Украины, Палестины и Израиля.

Также в мессенджере стало возможным превратить любую учетную запись в бизнес-аккаунт и получить доступ к таким функциям, как быстрые ответы, автоматические сообщения, настройка сообщения на пустой странице чата, поддержка чат-ботов.

В марте Дуров в интервью Financial Times заявил, что выручка Telegram, в котором два года назад запустили премиум-аккаунты и рекламу, составляет «сотни миллионов долларов». По его оценкам, прибыльным мессенджер может стать если не в 2024 -м, то в следующем году. Дуров также говорил, что Telegram получил предварительную оценку в «$30 млрд и более» перед потенциальным IPO.