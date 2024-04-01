Telegram запустил монетизацию для авторов каналов
Владельцы каналов в Telegram с более 1 тыс. подписчиков с 31 марта будут получать 50% дохода от рекламы, которая в них отображается, сообщает мессенджер.
Авторы могут вывести вырученные средства или оплатить ими рекламу. Для этого будет использоваться Toncoin — криптовалюта на базе блокчейна TON, который недоступен пользователям из ряда стран, в том числе России, Украины, Палестины и Израиля.
«Мы выбрали блокчейн TON за сочетание низких комиссий, высокой скорости обработки транзакций и поддержки рекордного объема транзакций в секунду», — объяснили в Telegram.
Кроме того, с 31 марта любую учетную запись в мессенджере можно сделать бизнес-аккаунтом и получить доступ к функциям для бизнеса, например, часы работы и адрес, быстрые ответы, автоматические сообщения, настройка сообщения на пустой странице чата, поддержка чат-ботов.
О нововведениях в мессенджере рассказывал ранее создатель Павел Дуров. В конце февраля он сообщил, что в марте рекламная платформа мессенджера открывается почти в 100 новых странах, а владельцам каналов из этих государств начнут платить до 50% "от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах».
По словам Дурова, на тот момент ежемесячный трафик телеграм-каналов составлял 1 трлн просмотров, при этом только 10% из них монетизировались с помощью рекламы.
В начале марта Дуров заявил, что любую учетную запись можно будет превратить в бизнес-аккаунт с доступом к соответствующим функциям.
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