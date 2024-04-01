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Технологии и медиа ,  
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Telegram запустил монетизацию для авторов каналов

Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов
Владельцы телеграм-каналов с более 1 тыс. подписчиков теперь будут получать 50% дохода от рекламы, эти средства они смогут вывести или оплатить размещение своих объявлений. Для этого используют блокчейн TON, недоступный в России

Владельцы каналов в Telegram с более 1 тыс. подписчиков с 31 марта будут получать 50% дохода от рекламы, которая в них отображается, сообщает мессенджер.

Авторы могут вывести вырученные средства или оплатить ими рекламу. Для этого будет использоваться Toncoin — криптовалюта на базе блокчейна TON, который недоступен пользователям из ряда стран, в том числе России, Украины, Палестины и Израиля.

«Мы выбрали блокчейн TON за сочетание низких комиссий, высокой скорости обработки транзакций и поддержки рекордного объема транзакций в секунду», — объяснили в Telegram.

Кроме того, с 31 марта любую учетную запись в мессенджере можно сделать бизнес-аккаунтом и получить доступ к функциям для бизнеса, например, часы работы и адрес, быстрые ответы, автоматические сообщения, настройка сообщения на пустой странице чата, поддержка чат-ботов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

О нововведениях в мессенджере рассказывал ранее создатель Павел Дуров. В конце февраля он сообщил, что в марте рекламная платформа мессенджера открывается почти в 100 новых странах, а владельцам каналов из этих государств начнут платить до 50% "от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах».

По словам Дурова, на тот момент ежемесячный трафик телеграм-каналов составлял 1 трлн просмотров, при этом только 10% из них монетизировались с помощью рекламы. 

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В начале марта Дуров заявил, что любую учетную запись можно будет превратить в бизнес-аккаунт с доступом к соответствующим функциям.

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