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Маск предупредил о большом влиянии искусственного интеллекта на выборы

Илон Маск: искусственный интеллект окажет значительное влияние на выборы
Властям следует регулировать технологию искусственного интеллекта и подготовить план на случай, если она выйдет из-под контроля, считает предприниматель
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Искусственный интеллект (ИИ) окажет «значительное влияние» на выборы и это вызывает обеспокоенность, заявил в интервью Fox News американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $187,4 млрд).

«Даже если вы говорите, что у искусственного интеллекта нет свободы действий, весьма вероятно, что люди будут использовать искусственный интеллект в качестве инструмента на выборах. Я думаю, что вещи становятся странными, и они становятся странными быстро», — считает бизнесмен.

Маск также выразил мнение, что без государственного надзора быстро развивающийся ИИ может стать «опасностью для общества» и представлять реальную угрозу для будущего человечества. Бизнесмен отметил, что возможности искусственного интеллекта уже превысили то, что может сделать большинство людей.

«Большинство людей не могут писать так же хорошо, как ChatGPT, и, насколько мне известно, ни один человек не может писать так хорошо и быстро. Может быть, Шекспир», — сказал предприниматель.

Как пишет Fox News, некоторые эксперты в качестве крайней меры предложили взрывать серверные центры ИИ, если технология искусственного интеллекта выйдет из-под контроля. Маск сказал, что не предлагает такого. В то же время он считает, что у правительства должен быть план на случай непредвиденных обстоятельств, например возможность отключения питания серверных центров.

В ранее опубликованном отрывке интервью Маск сообщил, что планирует разработать собственный чат-бот с искусственным интеллектом TruthGPT в качестве альтернативы «предвзятому» ChatGPT.

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Компания OpenAI представила универсальный чат-бот ChatGPT в конце ноября 2022-го. Его создали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот способен вести диалог, спорить, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, давать медицинские советы и т.д. Он доступен всем желающим.

Предприниматель выразил опасения, что «идеологически настроенные» программисты будут использовать технологию для распространения лжи. «Происходит то, что они обучают ИИ лгать. Это плохо», — отметил он.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Илон Маск искуственный интеллект Выборы
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