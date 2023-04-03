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В Берлине допустили блокировку ChatGPT по примеру Италии

Handelsblatt: Германия может по примеру Италии заблокировать на время ChatGPT
Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Германия может по примеру Италии временно запретить работу в стране чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом изданию Handelsblatt заявил пресс-секретарь федерального уполномоченного по защите данных Ульриха Кельбера.

«В принципе, соответствующие действия возможны и в Германии», — сказал он.

В Министерстве внутренних дел Германии пояснили, что критерием для принятия мер регулирующими органами является Общий регламент по защите данных (GDPR), который применяется непосредственно во всей Европе.

Агентство Кельбера уже обратилось в Управление по надзору за соблюдением конфиденциальности в Италии за «дополнительной информацией» о блокировке ChatGPT. Пресс-секретарь пояснил, что затем эта информация будет передана компетентным государственным органам и учреждениям СМИ.

Итальянское ведомство по защите персональных данных ограничило использование чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT (разработан американской компанией OpenAI) данных итальянских пользователей из-за несоблюдения правил конфиденциальности и в первую очередь в отношении несовершеннолетних. Италия стала первой западной страной, заблокировавшей нейросеть.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI (один из ее сооснователей — американский предприниматель Илон Маск). Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.

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Ведомство объяснило свои действия утечкой данных пользователей ChatGPT 20 марта. Власти также отметили, что в положении о конфиденциальности отсутствует информация о том, какие сведения собирает OpenAI, а также «какие-либо правовые основания, оправдывающие массовый сбор и хранение персональных данных с целью обучения алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».

Теги
искусственный интеллект Италия Германия запрет
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