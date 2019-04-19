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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Dentsu заявила о резком замедлении рекламного рынка в России
Группа Dentsu Aegis Network ухудшила свой прогноз роста рекламного рынка России в 2019 году. Общие затраты российских рекламодателей в этом году увеличатся лишь на 4,5% против роста на 12,4% в 2018-м
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

​Развитие российского рекламного рынка в 2019 году резко замедлится, сообщила гендиректор международной рекламной группы Dentsu Aegis Network Мария Донских в пятницу, 19 апреля, на клиентской конференции, передает корреспондент РБК. В 2018 году общие расходы на рекламу в основных медиа, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, увеличились на 12,4%, до 469 млрд руб. без НДС. Но и эта динамика оказалась ниже, чем годом ранее: в 2017-м объем российского рынка рекламы составил 417 млрд руб., или на 14% больше, чем в 2016 году.

Ранее эксперты Dentsu Aegis Network ожидали в 2019 году роста всего рынка на 5,9%, но сейчас пересмотрели свой прогноз: общие затраты увеличатся по итогам этого года лишь на 4,5%. При этом, как уточнила Донских, положительная динамика всего рынка будет обусловлена прежде всего за счет двузначного роста затрат на так называемый performance — интернет-рекламу, когда клиент платит за конкретный результат (клик, переход на сайт рекламодателя, заполненную анкету и т.п.).

Технологии и медиа
Реклама в интернете впервые обогнала ТВ

О замедлении темпов роста рекламного рынка уже свидетельствуют рекламные доходы телеканалов, которые, как утверждают источники РБК на рынке, в январе—марте показали отрицательную динамику. Падение доходов вещателей по итогам первого квартала собеседники РБК оценили в 5–​10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последний раз в первом квартале снижение рекламных доходов телеканалов было зафиксировано четыре года назад. Тогда после резкой девальвации рубля в декабре 2014-го поступления от рекламы упали в январе—марте 2015 года, по данным АКАР, на 22%, до 30,1–30,6 млрд руб.

В декабре руководство Национального рекламного альянса, который продает рекламу в эфире всех федеральных телеканалов, предупреждало вещателей о том, что рост поступлений от рекламы составит в 2019 году в лучшем случае 5%, говорили источники РБК на рынке.

Автор: Сергей Соболев
При участии: Мария Истомина
Теги: интернет-реклама, реклама на телевидении, рекламный рынок
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