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Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
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Годовые продажи рекламы в интернете впервые обогнали бюджеты на ТВ
Темпы роста рекламного рынка России по итогам 2018 года замедлились и составили 12 против 14% в 2017-м. Лучшая динамика у интернет-рекламы — 22%. По итогам прошлого года этот сегмент впервые стал крупнейшим, оттеснив ТВ
Фото: Максим Стулов/ Ведомости / ТАСС

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) в понедельник, 11 марта, обнародовала свою оценку затрат рекламодателей в 2018 году. Так, на продвижение товаров и услуг в основных медиа они потратили почти 469 млрд руб. без НДС, что на 12% больше уровня 2017-го. Таким образом, динамика этого показателя оказалась ниже, чем годом ранее. В 2017-м объем российского рынка рекламы составил 417 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2016 году.

Как и в предыдущие годы, наилучшую динамику увеличения рекламных доходов — на 22%, до 203 млрд руб., — продемонстрировал сегмент интернета. Такая же была и в прошлом году. Как отмечают эксперты АКАР, в 2018-м интернет впервые стал самым крупным по итогам года медиасегментом российского рекламного рынка, оттеснив на второе место телевидение.

В отдельно взятом третьем квартале 2017-го интернет уже опережал ТВ-рекламу. Однако по итогам всего года телевидение вернуло себе лидерство: рекламные доходы вещателей составили 170,9 млрд руб., а интернет-площадок — 166,3 млрд руб.

Не рекламой единой

Помимо затрат на рекламу в основных медиа АКАР также оценивает расходы на маркетинговые услуги. Объем этого сегмента в 2018-м превысил 115 млрд руб., что на 12% больше, чем в 2017 году.

С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств, суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил порядка 810–830 млрд руб.

Доходы сегмента ТВ в 2018 году показали более скромный рост — на 9%, до 187 млрд руб., против 13% по итогам 2017-го. Незначительный прирост — на 3%, до 16,9 млрд руб., продемонстрировал сегмент наружной рекламы.

Рынок радиорекламы остался на уровне прошлого года — 16,9 млрд руб. Рекламные доходы издателей снова снизились: в этот раз на 12%, до 18 млрд руб.

Крупнейшие игроки сегмента интернет-рекламы «Яндекс» и Mail.Ru Group — публичные компании, и соответственно, их финансовые результаты можно сопоставлять с оценками АКАР. Так, доходы от рекламы «Яндекса», на сегодня крупнейшей компании Рунета, росли вместе с рынком: ее рекламная выручка по итогам 2018 года увеличилась на 22%, до 101,1 млрд руб. Доходы Mail.Ru Group от онлайн-рекламы продолжили расти быстрее рынка. В 2018 году рекламная выручка владельца портала mail.ru, соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», мессенджера TamTam и других проектов увеличилась на 38,6%, до 31,9 млрд руб. Годом ранее динамика этого показателя у Mail.Ru Group равнялась 29%, доходы от рекламы составили при этом 23,8 млрд руб.

Автор: Мария Истомина
Теги: АКАР, реклама
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