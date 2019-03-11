Годовые продажи рекламы в интернете впервые обогнали бюджеты на ТВ

Темпы роста рекламного рынка России по итогам 2018 года замедлились и составили 12 против 14% в 2017-м. Лучшая динамика у интернет-рекламы — 22%. По итогам прошлого года этот сегмент впервые стал крупнейшим, оттеснив ТВ

Фото: Максим Стулов/ Ведомости / ТАСС

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) в понедельник, 11 марта, обнародовала свою оценку затрат рекламодателей в 2018 году. Так, на продвижение товаров и услуг в основных медиа они потратили почти 469 млрд руб. без НДС, что на 12% больше уровня 2017-го. Таким образом, динамика этого показателя оказалась ниже, чем годом ранее. В 2017-м объем российского рынка рекламы составил 417 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2016 году.

Как и в предыдущие годы, наилучшую динамику увеличения рекламных доходов — на 22%, до 203 млрд руб., — продемонстрировал сегмент интернета. Такая же была и в прошлом году. Как отмечают эксперты АКАР, в 2018-м интернет впервые стал самым крупным по итогам года медиасегментом российского рекламного рынка, оттеснив на второе место телевидение.

В отдельно взятом третьем квартале 2017-го интернет уже опережал ТВ-рекламу. Однако по итогам всего года телевидение вернуло себе лидерство: рекламные доходы вещателей составили 170,9 млрд руб., а интернет-площадок — 166,3 млрд руб.

Не рекламой единой Помимо затрат на рекламу в основных медиа АКАР также оценивает расходы на маркетинговые услуги. Объем этого сегмента в 2018-м превысил 115 млрд руб., что на 12% больше, чем в 2017 году. С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств, суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил порядка 810–830 млрд руб.

Доходы сегмента ТВ в 2018 году показали более скромный рост — на 9%, до 187 млрд руб., против 13% по итогам 2017-го. Незначительный прирост — на 3%, до 16,9 млрд руб., продемонстрировал сегмент наружной рекламы.



Рынок радиорекламы остался на уровне прошлого года — 16,9 млрд руб. Рекламные доходы издателей снова снизились: в этот раз на 12%, до 18 млрд руб.