Силовики пришли в офисы «МБХ Медиа» и «Открытой России»

С чем это связано, не известно. Ранее Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт «МБХ Медиа», заявив, что тот распространяет материалы «Открытой России»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Силовики пришли в редакцию «МБХ Медиа» в Москве, сообщает издание.

«По нашим данным, их точно больше четырех человек, у них есть группа поддержки — товарищи в балаклавах и они ждут, пока кто-нибудь приедет в редакцию», — сообщила РБК главный редактор издания Вероника Куцыло.

С чем это может быть связано, пока не известно, «но по имеющимся данным, они собираются провести какие-то мероприятия», добавила главред.

Помимо этого силовики пришли в московский офис «Открытой России», сообщил МБХ исполнительный директор организации Андрей Пивоваров. Зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной. «Открытая Россия» продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации.