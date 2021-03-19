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Технологии и медиа ,  
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Силовики пришли в офисы «МБХ Медиа» и «Открытой России»

С чем это связано, не известно. Ранее Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт «МБХ Медиа», заявив, что тот распространяет материалы «Открытой России»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Силовики пришли в редакцию «МБХ Медиа» в Москве, сообщает издание.

«По нашим данным, их точно больше четырех человек, у них есть группа поддержки — товарищи в балаклавах и они ждут, пока кто-нибудь приедет в редакцию», — сообщила РБК главный редактор издания Вероника Куцыло.

С чем это может быть связано, пока не известно, «но по имеющимся данным, они собираются провести какие-то мероприятия», добавила главред.

Помимо этого силовики пришли в московский офис «Открытой России», сообщил МБХ исполнительный директор организации Андрей Пивоваров. Зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной. «Открытая Россия» продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации.

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Фото:АГН «Москва»

Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила РБК, что сейчас в офисе нет никого из сотрудников. «Мы сейчас посмотрели по камерам: там абсолютно точно проходит обыск. Включен свет, видны ноги каких-то людей в штатском, поэтому там кто-то ходит. Сейчас коллеги туда доберутся и скажут больше информации», — сказала она.

На место выехал адвокат Гаджи Алиев, сообщает организация. По ее данным, следственные действия в офисе начались в 9:30.

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РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве и в СК России.

В 2018 году сайт «МБХ Медиа» был внесен в реестр запрещенной информации, после чего стал работать с «зеркала». 17 марта Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт ресурса. Ведомство заявило, что причиной стала «публикация информационных материалов иностранного общественного сетевого движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории Российской Федерации».

По словам Куцыло, утверждение, что в Twitter «МБХ Медиа» распространяются материалы «Открытой России», «естественно, не имеет никакого отношения к действительности». Она предположила, что аккаунт не будет удален.

Силовики приходили в офисы «МБХ Медиа» и «Открытой России» 9 сентября, обыски были связаны с делом ЮКОСа. Следственные действия прошли также у координаторов организации и у независимых кандидатов в депутаты проекта «Объединенные демократы» в Ивановской области и Татарстане.

Авторы
Майя Бобенко, Наталия Анисимова
«Открытая Россия» силовики редакция
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