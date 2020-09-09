В «Открытой России» и «МБХ Медиа» сообщили об обысках

Силовики пришли в офисы «Открытой России» и «МБХ Медиа», следственные действия, как и в июле, правоохранительные органы объясняют делом ЮКОСа

Фото: Николай Галкин / ТАСС

В редакции «МБХ Медиа» и офисе «Открытой России» в Москве проходят обыски, об этом сообщает само издание и организация в своем Telegram-канале. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила РБК, что обыски связаны с делом ЮКОСа.

«У нас обыски проходят по делу ЮКОСа. Сейчас они проходят, как только что написали, в редакции «МБХ Медиа», в нашем офисе «Открытой России» на Петровке в Москве и у наших координаторов и кандидатов в Ивановской области, Татарстане и Новгороде. Уже, наверное, обысков 12–13. Обычно обыски СК проводят, а постановление выписано Басманным судом Москвы», — сообщила РБК координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

«Я надеюсь, что он [обыск] в настоящий момент не начался, но то что люди приехали [к редакции] и представились сотрудниками, это точно. Едет адвокат. Сказали, что сотрудники управления по экономической безопасности или отдела по экономической безопасности. Я думаю, что это, скорее всего, СК, те же самые, кто приезжают довольно часто, и, судя по тому, что происходит в других местах, это то же самое дело ЮКОСа 2003 года, по которому они обычно и приезжают», — сообщила РБК главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло.



РБК направил запрос в СК России и обратился за комментарием в СК по Москве.

«Пока такая информация не поступала», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Обыски в «Открытой России» и «МБХ Медиа» по делу ЮКОСа проходили и в июле. Силовики задерживали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову. В тот раз в «Открытой России» связывали действия правоохранительных структур с заявкой на митинг против поправок в Конституцию, который был запланирован на Пушкинской площади 15 июля. В этот раз председатель «Открытой России» Анастасия Буракова связала проведение следственных мероприятий с приближением единого дня голосования в регионах.