Роскомнадзор объяснил требование заблокировать Twitter «МБХ Медиа»

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Ресурс «МБХ Медиа» внесен Минюстом в реестр запрещенной информации, поэтому доступ к нему и его аккаунтам на территории России должен быть ограничен. Так в пресс-службе Роскомнадзора объяснили РБК требование заблокировать аккаунт издания в Twitter.

«Причиной этому послужила публикация информационных материалов иностранного общественного сетевого движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории Российской Федерации», — добавили там.

О том, что Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт «МБХ Медиа», ранее рассказала главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло. По ее словам, утверждение о том, что сетевое издание публикует материалы «Открытой России», не соответствует действительности.

Куцылло добавила, что, по всей видимости, аккаунт удален не будет. «Если судить по письму Twitter, они не собираются удалять аккаунт, просто сообщают, что такое уведомление от РКН к ним поступило. <...> Мы собираемся работать дальше, как и работали, делать нормальную журналистскую работу», — сказала она.