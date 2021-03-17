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РКН потребовал заблокировать Twitter «МБХ медиа» и политической школы

Ведомство считает, что аккаунт «МБХ медиа» распространяет материалы «Открытой России», сказала главред издания. Также Роскомнадзор просит закрыть аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы
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Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт сетевого издания «МБХ медиа». Соответствующее уведомление соцсеть прислала в редакцию издания, сообщила РБК главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

Роскомнадзор считает, что Twitter-аккаунт «МБХ медиа» распространяет материалы «Открытой России», что, «естественно, не имеет никакого отношения к действительности», — сказала Куцылло о требованиях ведомства.

По ее мнению, аккаунт удален не будет. «Если судить по письму Twitter, они не собираются удалять аккаунт, просто сообщают, что такое уведомление от РКН к ним поступило. <...> Мы собираемся работать дальше, как и работали, делать нормальную журналистскую работу», — сказала РБК Куцылло.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора и пресс-службу Twitter.

Роскомнадзор отвел Twitter месяц до блокировки
Технологии и медиа
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

Помимо этого, Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, сообщается в Telegram-канале «Сетевые свободы». Как говорится в документе, 2 января Генпрокуратура пришла к выводу, что в аккаунте ассоциации содержатся «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».

РБК обратился за комментарием в Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы.

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Генпрокуратура признала Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы нежелательной организацией в конце прошлого года. Ведомство пришло к выводу, что деятельность неправительственной организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Зарегистрированная в Великобритании НПО «Открытая Россия» Михаила Ходорковского была признана нежелательной в 2017 году. Генпрокуратура сочла, что она вела деятельность по дестабилизации внутриполитической обстановки.

Госдеп ответил на замедление Twitter в России словами о свободе слова
Политика
Фото:Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

С 10 марта в России замедлили работу Twitter. Власти считают, что соцсеть отказывается удалять противозаконный контент. В Twitter заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

На удаление запрещенного контента соцсети дали месяц. В обратном случае Twitter в России могут заблокировать, заявили в Роскомнадзоре.

Авторы
Евгения Лебедева, Виктория Полякова
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