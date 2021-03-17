РКН потребовал заблокировать Twitter «МБХ медиа» и политической школы
Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт сетевого издания «МБХ медиа». Соответствующее уведомление соцсеть прислала в редакцию издания, сообщила РБК главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.
Роскомнадзор считает, что Twitter-аккаунт «МБХ медиа» распространяет материалы «Открытой России», что, «естественно, не имеет никакого отношения к действительности», — сказала Куцылло о требованиях ведомства.
По ее мнению, аккаунт удален не будет. «Если судить по письму Twitter, они не собираются удалять аккаунт, просто сообщают, что такое уведомление от РКН к ним поступило. <...> Мы собираемся работать дальше, как и работали, делать нормальную журналистскую работу», — сказала РБК Куцылло.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора и пресс-службу Twitter.