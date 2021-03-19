Facebook создаст версию Instagram для детей до 13 лет

Facebook планирует расширить число пользователей Instagram, разрешив использовать приложение детям младше 13 лет. Для этой группы могут создать специальную версию Instagram с системой родительского контроля

Фото: Revierfoto / ТАСС

Facebook планирует разработать версию Instagram, которой смогут пользоваться дети младше 13 лет, со ссылкой на внутреннее сообщение компании пишет портал BuzzFeed.

Сейчас Instagram не разрешает создавать учетные записи лицам младше этого возраста.

Facebook изучает возможность внедрения в Instagram системы родительского контроля, которая позволит детям «безопасно» пользоваться приложением, сообщил The Guardian представитель компании. По его словам, новая версия Instagram будет схожа с Messenger Kids — версией приложения для обмена сообщениями в соцсети Facebook для детей от шести до 12 лет.

«Мы изучаем возможность внедрения родительского контроля в Instagram, чтобы дети могли следить за своими друзьями, открывать новые хобби и увлечения и многое другое», — сказал представитель Facebook.