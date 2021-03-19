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Технологии и медиа ,  
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Facebook создаст версию Instagram для детей до 13 лет

Facebook планирует расширить число пользователей Instagram, разрешив использовать приложение детям младше 13 лет. Для этой группы могут создать специальную версию Instagram с системой родительского контроля
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Фото: Revierfoto / ТАСС
Фото: Revierfoto / ТАСС

Facebook планирует разработать версию Instagram, которой смогут пользоваться дети младше 13 лет, со ссылкой на внутреннее сообщение компании пишет портал BuzzFeed.

Сейчас Instagram не разрешает создавать учетные записи лицам младше этого возраста.

Facebook изучает возможность внедрения в Instagram системы родительского контроля, которая позволит детям «безопасно» пользоваться приложением, сообщил The Guardian представитель компании. По его словам, новая версия Instagram будет схожа с Messenger Kids — версией приложения для обмена сообщениями в соцсети Facebook для детей от шести до 12 лет.

«Мы изучаем возможность внедрения родительского контроля в Instagram, чтобы дети могли следить за своими друзьями, открывать новые хобби и увлечения и многое другое», — сказал представитель Facebook.

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Аналогичное ограничение по возрасту есть и у конкурента Instagram — приложения TikTok. Однако проверок, настоящий ли возраст пользователь указал при регистрации, пока нет.

В начале года TikTok ввел ограничения для подростков. Аккаунты пользователей в возрасте от 13 до 15 лет стали приватными, видеть их смогут только одобренные подписчики. Комментировать видео пользователей до 16 лет смогут только «друзья».

Меры по безопасности в отношении подростков также принял Instagram. Соцсеть запретит взрослым пользователям писать подросткам, на которых они не подписаны. Помимо этого молодых людей будут оповещать о «потенциально подозрительном поведении» взрослых, если те, например, отправляют много запросов в друзья людям младше 18 лет. 

Автор
Виктория Полякова
Instagram соцсеть дети Facebook
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