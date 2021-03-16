Instagram запретит взрослым пользователям писать незнакомым подросткам

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / ТАСС

Соцсеть Instagram вводит новую политику, призванную обезопасить молодую аудиторию, сообщается в блоге компании. В соответствии с ней взрослые пользователи смогут отправлять личные сообщения только тем несовершеннолетним пользователям, которые подписаны на них.

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Если взрослый попытается написать подростку, который не подписан на него, отправителю придет уведомление о том, что личное сообщение не доставлено. Отмечается, что функция будет работать на основе «прогнозирования возраста людей с помощью технологии машинного обучения и возраста, который люди указывают при регистрации».

Помимо этого, молодых людей будут оповещать о «потенциально подозрительном поведении» взрослых, если те, например, отправляют много запросов в друзья людям младше 18 лет.

В некоторых странах (каких именно, не уточняется) функция станет доступна уже в марте.