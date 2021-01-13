TikTok ввел ограничения для подростков

Среди принятых ограничений — аккаунты пользователей в возрасте от 13 до 15 стали приватными, видеть их смогут только одобренные подписчики. Комментировать видео пользователей до 16 лет смогут только «друзья»

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Видеосервис TikTok ввел ряд ограничений для несовершеннолетних пользователей, настройки безопасности их аккаунтов будут автоматически изменены в сторону повышения приватности. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания объяснила новые меры желанием создать «дружественную и безопасную атмосферу на платформе, чтобы все пользователи, в том числе несовершеннолетние, могли свободно делиться своим творчеством».

«Сегодня TikTok обновляет настройки конфиденциальности для всех зарегистрированных учетных записей пользователей в возрасте от 13 до 15 лет: их аккаунты автоматически станут приватными», — сообщили в компании.

Это значит, что видеть публикации этой категории пользователей смогут только одобренные владельцами подписчики. Кроме того, комментировать видеоролики пользователей младше 16 лет смогут только друзья или вообще никто — вариант предоставления возможности комментирования всем пользователям будет недоступен.