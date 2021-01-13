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Технологии и медиа ,  
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TikTok ввел ограничения для подростков

Среди принятых ограничений — аккаунты пользователей в возрасте от 13 до 15 стали приватными, видеть их смогут только одобренные подписчики. Комментировать видео пользователей до 16 лет смогут только «друзья»
Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС
Фото: Alex Plavevski / EPA / ТАСС

Видеосервис TikTok ввел ряд ограничений для несовершеннолетних пользователей, настройки безопасности их аккаунтов будут автоматически изменены в сторону повышения приватности. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания объяснила новые меры желанием создать «дружественную и безопасную атмосферу на платформе, чтобы все пользователи, в том числе несовершеннолетние, могли свободно делиться своим творчеством».

«Сегодня TikTok обновляет настройки конфиденциальности для всех зарегистрированных учетных записей пользователей в возрасте от 13 до 15 лет: их аккаунты автоматически станут приватными», — сообщили в компании.

Это значит, что видеть публикации этой категории пользователей смогут только одобренные владельцами подписчики. Кроме того, комментировать видеоролики пользователей младше 16 лет смогут только друзья или вообще никто — вариант предоставления возможности комментирования всем пользователям будет недоступен.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Для пользователей в возрасте 13-15 лет будет также отключен параметр «Предлагать вашу учетную запись другим». Снимать «дуэты» можно только с пользователями, старше 16 лет. Кроме того, для пользователей 16-17 лет опция разрешения загрузки своих видео по умолчанию отключена, если они не решат включить ее. Другие пользователи смогут скачивать на мобильные устройства только видеоролики, созданные авторами старше 16 лет.

TikTok — это платформа по обмену видеороликами с 1 млрд пользователей по всему миру. ByteDance запустила TikTok в сентябре 2016 года. На тот момент платформа называлась Douyin и ориентировалась только на китайских пользователей. Однако в 2017 году компания начала международную экспансию, запустив «копию» приложения Douyin под названием TikTok. На сегодняшний день офисы TikTok располагаются по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбае, Сингапуре, Джакарте, Сеуле и Токио.

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