Telegram заблокировал 187 тыс. каналов и групп за сутки

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Администрация мессенджера Telegram заблокировала 187 тыс. каналов и групп в приложении, сообщается на сайте мессенджера.

«Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы контента, нарушающего его Условия использования, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов с насилием над детьми и торговлю незаконными товарами», — говорится в официальном сообщении.

Общее количество заблокированных групп и каналов в приложении за 2026 год составило 7,5 млн. Из них — 78,8 тыс. каналов, заблокированных за связь с CSAM (материалы сексуального насилия над детьми), а 27,4 тыс. каналов — за связь с терроризмом.

Сообщить о нарушении правил можно в самом приложении. Чтобы отправить жалобу, следует нажать на сообщение и выбрать кнопку «сообщить», а затем определиться с причиной жалобы.

В начале февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение о замедлении работы мессенджера в России. Роскомнадзор, по данным источников, начал выполнять поручение в тот же день. Ведомство заявило, что мессенджер не исполняет российское законодательство и не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому последовательные ограничения продолжат вводиться.