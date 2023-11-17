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Технологии и медиа ,  
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Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов

Глава правительства Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов
Предложение было частью концепции повышения эффективности Почты России, которую на совещании в правительстве представил ее гендиректор Михаил Волков. Сбор не поддержали, так как он был бы переложен на покупателей, говорит источник
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов, рассказал РБК источник в Минцифры, знакомый с результатами совещания в правительстве по вопросу улучшения финансово-экономического состояния «Почты России», которое состоялось в четверг.

По его словам, в совещании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков. Источник в правительстве подтвердил проведение совещания.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства, Минцифры и «Почты России».

«Михаил Волков представил концепцию повышения эффективности деятельности почты. Один из элементов — введение сбора с маркетплейсов, которые, скорее всего, были бы переложены на покупателей. Премьер не поддержал предложение», — говорит один из источников РБК.

Власти проведут аудит финансовой «дыры» «Почты России»
Технологии и медиа
Фото:Денис Синяков для РБК

Ранее «Почта России» подготовила «План по улучшению финансово-экономического состояния компании», одним из пунктов которого, кроме докапитализации примерно на 117 млрд руб., рефинансирования долга (на конец 2022-го он составил 153,5 млрд руб.) за счет ФНБ под 3,5% и возможности закрыть часть убыточных отделений, было введение инфраструктурного платежа с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота. В начале мая «Интерфакс» сообщил, что «Почта России» направляла в Минцифры предложение взимать инфраструктурный платеж с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб. Сами маркетплейсы выступили против такой инициативы.

В АКИТ говорили, что считают, что предложение финансировать «Почту России» за счет инфраструктурного платежа от маркетплейсов — «по факту изъятие оборотных средств» у бизнеса. По мнению АКИТ, это коснется интернет-магазинов, маркетплейсов, продавцов на площадках, логистических компаний — «пострадают все формы бизнесов». Это консолидированная позиция компаний интернет-торговли, подчеркивали там.

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Летом была создана рабочая группа с участием представителей Госдумы, Совфеда и маркетплейсов для поиска альтернативных вариантов, рассказывал РБК собеседник, близкий к этой группе. В итоге в конце сентября Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в повышении интенсивности использования инфраструктуры «Почты России» через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд руб.

В середине октября депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в качестве альтернативы инфраструктурному сбору участники рынка e-commerce предложили закупить у «Почты России» услуги и сервисы на 37,9 млрд руб. в 2024 году с потенциалом для увеличения этой суммы. «Конечная сумма зависит от пилотных проектов, которые оператор и бизнес намерены реализовать в сезон высоких продаж в ноябре—декабре этого года», — писал Хинштейн в своем телеграм-канале. В то же время он отмечал, что чистая прибыль от сотрудничества полностью не решит проблему финансовой «дыры» «Почты России». «Прозвучали предложения пересмотреть размер инфраструктурного платежа — например, пересчитать его исходя из той суммы, которую дополнительно требуется для покрытия убытка «Почты», — указывал он.

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Михаил Мишустин правительство Почта России
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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