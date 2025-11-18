«Русские Витязи» выступили на авиашоу в Дубае. Видео

Video

Российская авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» выступила на авиасалоне в Дубае. Группа выполнила несколько элементов, в том числе «синхронную бочку» и «мертвую петлю». «Витязи» выступали в группах от двух до шести истребителей, а также в одиночных маневрах.

Пилотажная группа «Русские витязи» сформирована ВВС России в 1991 году. За годы существования пилоты группы летали на Су-27П, Су-27УБ и Су-30СМ. Это единственная пилотажная группа в мире, выполняющая групповой пилотаж на тяжелых истребителях.

Авиасалон в Дубае проходит с 17 по 21 ноября. От России в нем принимают участие Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Рособоронэкспорт и другие. Они привезли 850 образцов военной техники, в том числе многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, который впервые представлен на Ближнем Востоке.

Су-57 показал скрытые отсеки хранения вооружения. Глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что первые два таких истребителя уже передали иностранному заказчику, они приступили к боевому дежурству.