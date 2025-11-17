Итоги первого дня авиасалона в Дубае. Фото
Российский истребитель Су-57Э на авиасалоне в Дубае.
Российский военный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Пилотажная группа ВВС ОАЭ Fursan Al Emarat («Рыцари»).
Авиационная группа индийских ВВС Surya Kiran («Солнечные лучи»).
Дальномагистральный лайнер A350 на авиасалоне Dubai Airshow. На выставке авиакомпания Emirates заказала у Airbus 15 таких самолетов на $6 млрд.
Пилотажная группа ВВС ОАЭ Fursan Al Emarat («Рыцари»).
«Летающее такси» N544JX компании Joby Aviation's N544JX. Недавно Казахстан заключил с производителем сделку на $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.
Китайский узкофюзеляжный пассажирский самолет Comac C919.
Пилотажная группа ВВС ОАЭ Fursan Al Emarat («Рыцари»).
Новая модель Boeing 777X.
Ил-76МД-90А — новый российский транспортник, который недавно прошел испытания.
Учебно-боевой самолет ЯК-130М на стенде России.
Российский Sukhoi Su-57 (Су-57). Ранее сообщалось, что Россия планирует провести на авиасалоне переговоры о продаже этих истребителей, поскольку за рубежом выразили к ним интерес.
Американский истребитель F-35. Ранее Бельгия заказала 34 таких самолета у их производителя Lockheed Martin. Но в стране разгорелся скандал из-за того, что истребители оказались слишком большими и громкими для воздушного пространства страны.
В Дубае стартовала крупнейшая мировая выставка в аэрокосмической и оборонной отраслях — Dubai Airshow-2025. Она продлится с 17 по 21 ноября, страны представят инновации в авиации, космосе и обороне, а также проведут летные демонстрации и шоу. Всего в специализированном выставочном центре Dubai World Central представлены около 1500 компаний из 115 государств и более 200 летательных аппаратов.
От России в авиасалоне принимают участие Объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкспорт и другие. Они привезли 850 образцов военной техники, в том числе многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, который впервые представлен на Ближнем Востоке.
В первый день авиасалона самолет с авиаракетами «воздух—воздух», «воздух—земля» и «воздух—поверхность» продемонстрировал фигуры высшего пилотажа. Посетителям также представили модели российских гражданских самолетов МС-21 и SJ-100. Еще одним ключевым экспонатом от России наряду с Су-57Э станут системы ПВО С-400 и «Панцирь-СМД-Э».
Свои новинки также продемонстрировали Airbus и Boeing, а китайский Comac представил пассажирский самолет C919. В военном сегменте выступили американские производители, в том числе, Lockheed Martin, а также Франция, Германия, Великобритания и ОАЭ. В авиашоу приняли участие пилоты ВВС Индии, хозяев мероприятия и пилотажные группы из других стран.
Dubai Airshow проводится 19-й раз. Впервые выставка под названием Arab Air состоялась в 1986 году, позже она переросла в международное событие. Первый полноценный салон Dubai Airshow прошел в 1989 году — с 200 участниками и 25 воздушными судами. С тех пор он превратился в ключевое для отрасли мероприятие, где заключаются крупные контакты и проходят шоу лучших пилотажных групп мира.
