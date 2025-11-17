 Перейти к основному контенту
Общество⁠,


Итоги первого дня авиасалона в Дубае. Фото

Россия представила новейший истребитель Су-57Э на авиасалоне в Дубае
В Дубае стартовал крупнейший в мире авиасалон Dubai Airshow-2025. Представленные Россией истребители и выступления лучших пилотажных групп мира — в фотогалерее РБК
Итоги первого дня авиасалона в Дубае. Фото

В Дубае стартовала крупнейшая мировая выставка в аэрокосмической и оборонной отраслях — Dubai Airshow-2025. Она продлится с 17 по 21 ноября, страны представят инновации в авиации, космосе и обороне, а также проведут летные демонстрации и шоу. Всего в специализированном выставочном центре Dubai World Central представлены около 1500 компаний из 115 государств и более 200 летательных аппаратов.

От России в авиасалоне принимают участие Объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкспорт и другие. Они привезли 850 образцов военной техники, в том числе многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, который впервые представлен на Ближнем Востоке.

В первый день авиасалона самолет с авиаракетами «воздух—воздух», «воздух—земля» и «воздух—поверхность» продемонстрировал фигуры высшего пилотажа. Посетителям также представили модели российских гражданских самолетов МС-21 и SJ-100. Еще одним ключевым экспонатом от России наряду с Су-57Э станут системы ПВО С-400 и «Панцирь-СМД-Э».

Свои новинки также продемонстрировали  Airbus и Boeing, а китайский Comac представил пассажирский самолет C919. В военном сегменте выступили американские производители, в том числе, Lockheed Martin, а также Франция, Германия, Великобритания и ОАЭ. В авиашоу приняли участие пилоты ВВС Индии, хозяев мероприятия и пилотажные группы из других стран.

Dubai Airshow проводится 19-й раз. Впервые выставка под названием Arab Air состоялась в 1986 году, позже она переросла в международное событие. Первый полноценный салон Dubai Airshow прошел в 1989 году — с 200 участниками и 25 воздушными судами. С тех пор он превратился в ключевое для отрасли мероприятие, где заключаются крупные контакты и проходят шоу лучших пилотажных групп мира.

