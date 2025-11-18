Иностранному заказчику впервые передали два истребителя Су-57

Истребитель Су-57 (Фото: ПАО «ОАК»)

Россия выполнила первые в истории поставки истребителей пятого поколения Су-57 зарубежному заказчику. Как сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в эфире «Первого канала», первые два самолета уже переданы иностранному партнеру и приступили к боевому дежурству.

«Наш заказчик доволен», — отметил глава ОАК.

Истребитель демонстрируется на авиасалоне в Дубае в экспортной модификации Су-57Э. Напомним, что в ноябре 2024 года «Рособоронэкспорт» сообщал о подписании первых контрактов на поставку этих самолетов за рубеж, однако конкретные страны-покупатели не назывались.

Многоцелевой истребитель Су-57, разработанный компанией «Сухой», способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели, преодолевая системы ПВО противника. В ходе дубайского авиасалона самолет впервые публично продемонстрировал свои внутренние отсеки вооружения, где размещаются ракеты «воздух — воздух» и «воздух — земля». Согласно данным зарубежных изданий, истребитель может нести модернизированную ракету Х-58УШКЭ с дальностью поражения 250 км.

Особенностью Су-57 является возможность выполнения дальних ударных миссий и взаимодействие с беспилотником «Охотник-Б». В ближайшее время Россия планирует провести новые переговоры о продаже этих истребителей на выставке в Дубае.