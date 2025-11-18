 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Иностранному заказчику впервые передали два истребителя Су-57

Истребитель Су-57
Истребитель Су-57 (Фото: ПАО «ОАК»)

Россия выполнила первые в истории поставки истребителей пятого поколения Су-57 зарубежному заказчику. Как сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в эфире «Первого канала», первые два самолета уже переданы иностранному партнеру и приступили к боевому дежурству.

«Наш заказчик доволен», — отметил глава ОАК.

Истребитель демонстрируется на авиасалоне в Дубае в экспортной модификации Су-57Э. Напомним, что в ноябре 2024 года «Рособоронэкспорт» сообщал о подписании первых контрактов на поставку этих самолетов за рубеж, однако конкретные страны-покупатели не назывались.

Итоги первого дня авиасалона в Дубае. Фото
Фотогалерея 

На авиашоу в Дубае впервые публично показали оружие внутри отсеков Су-57
Технологии и медиа
Истребитель Су-57Э во время Dubai Airshow 2025

Многоцелевой истребитель Су-57, разработанный компанией «Сухой», способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели, преодолевая системы ПВО противника. В ходе дубайского авиасалона самолет впервые публично продемонстрировал свои внутренние отсеки вооружения, где размещаются ракеты «воздух — воздух» и «воздух — земля». Согласно данным зарубежных изданий, истребитель может нести модернизированную ракету Х-58УШКЭ с дальностью поражения 250 км.

Иностранному заказчику впервые передали два истребителя Су-57
Video

Особенностью Су-57 является возможность выполнения дальних ударных миссий и взаимодействие с беспилотником «Охотник-Б». В ближайшее время Россия планирует провести новые переговоры о продаже этих истребителей на выставке в Дубае.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Су-57 истребитель экспорт продажи Дубай
Материалы по теме
В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57
Технологии и медиа
На снимках Су-57 обнаружили новые средства подавления ПВО
Политика
ТАСС узнал о предложении России к Индии локализовать производство Су-57
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Начальника больницы ФСИН заподозрили во взятке телевизором и вагончиком Общество, 11:34
FT назвал «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе Политика, 11:34
В Киргизии украинского футбольного тренера уволили за мат Спорт, 11:33
На торги выставили право взыскать с телеведущего Сергея Майорова ₽3,3 млн Общество, 11:32
Сальвадор докупил биткоин на $100 млн во время обвала курса Крипто, 11:27
В Москве повторен температурный рекорд 1940 года для 18 ноября Общество, 11:27
Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции Политика, 11:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 11:26
В Дагестане при наезде на лошадь погиб водитель легковой машины Общество, 11:25
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 11:25
Атака ВСУ оставила без электричества 65% потребителей в ДНР Политика, 11:25
Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом Политика, 11:22
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 11:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:15