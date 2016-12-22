SpaceX отказалась обновлять ступень Falcon 9 для повторного использования

Обновлений для Falcon 9 сейчас не планируется, заявил Илон Маск. SpaceX, по его словам, отказалась от идеи доработать вторую ступень ракеты для повторного использования. Ранее сохранять ее Маск предлагал с помощью воздушного шара

Фото: Bill Ingalls / NASA / AP

Американская компания SpaceX отказалась от идеи обновить вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9 для ее повторного использования. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

«Кстати, SpaceX больше не планирует обновлять второй этап Falcon 9 для повторного использования», — написал он, отметив, что «никаких обновлений» для этой ракеты сейчас не планируется. «Только незначительные изменения, чтобы повысить [ее] надежность, но только при условии, что NASA и Военно-воздушные силы США окажут поддержку», — добавил Маск.

Вместо этого компания, по его словам, надеется ускориться с Big Falcon Rocket (BFR) — проектом ракеты-носителя и космического корабля нового поколения. Эта система, по задумке SpaceX, должна быть способна полностью использоваться повторно. Она, как рассчитывают в компании, выведет в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м с оборудованными в нем 40 кабинами для астронавтов.

«Новый дизайн [BFR] очень впечатляет! Чарующе парадоксально», — отметил глава SpaceX. В следующем твите он пояснил, этот дизайн претерпел «радикальные изменения». Остальных деталей об этом проекте Маск не раскрыл.

В марте прошлого года SpaceX впервые в истории повторно использовала первую ступень ракеты Falcon 9 при запуске, а также смогла после этого успешно посадить данный элемент носителя на специальную платформу. Возвращение и посадка разгонных блоков, а затем их повторное использование в будущем должно многократно снизить себестоимость запусков.

В апреле Маск заявлял о планах сделать и вторую ступень ракеты возвращаемой. Сохранять ее после запуска он предлагал с помощью гигантского воздушного шара. «Это может показаться безумием, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости вторую ступень, используя гигантский шар для вечеринок», — отмечал глава компании.