Илон Маск рассказал о новом способе сохранения второй ступени ракеты

Вторую ступень ракеты после ее запуска можно сохранить с помощью гигантского воздушного шара для вечеринок, заявил глава ​ SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это может показаться безумием, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости вторую ступень, используя гигантский шар для вечеринок», — написал Маск.

Последний удачный запуск SpaceX ракеты Falcon 9 с космическим транспортным кораблем Dragon, доставившим на МКС 2,6 т​ груза, прошел 2 апреля. Компания известна тем, что отработала технологию возвращения и посадки разгонных блоков на плавающие в океане беспилотные платформы, а затем их повторного использования, что в будущем должно многократно снизить себестоимость запусков. В то же время компании Маска пока не удается регулярно сохранять все разгонные блоки: так, в феврале центральный ускоритель испытываемой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy разбился в Атлантическом океане, не попав на плавающую платформу. Из-за того, что сработал только один из двигателей, ускоритель врезался в воду на скорости 482 км/ч.

Ускоритель принадлежал ракете Falcon Heavy, полезной нагрузкой которой был электромобиль Маска Tesla Roadster вишневого цвета с манекеном в скафандре. Ракета предназначена для возможного выведения космических кораблей к Марсу. Электромобиль Маска в результате запуска успешно вышел на гелиоцентрическую орбиту, проходящую рядом с планетой.

