1С поднимет цены на свои разработки на 10–18%
В 2025 году разработчик софта 1С поднимет цены на свои решения. Об этом заявил основатель и совладелец компании Борис Нуралиев на форуме «1С: ERP». На основную часть решений стоимость вырастет на 14%, на самую массовую группу лицензий, на рабочие места, на 10%, а на некоторые позиции — на 18%. Для лицензий ПРОФ (предназначены для небольших организаций, где одновременно работают до 500 пользователей) цены вырастут с 1 апреля следующего года, для лицензий КОРП (для крупных компаний с более чем 500 пользователями) — с 1 июля, отметил он.
Первым продуктом 1С была одноименная бухгалтерская программа. В 1994 году компания выпустила систему «1С: Предприятие» — единую платформу для оптимизации и автоматизации работы компаний, сейчас это самое востребованное среди партнеров решение. В январе—сентябре 2024 года продажи лицензий «1С: Предприятие» и других сервисов по подписке в денежном выражении выросли на 16,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из презентации 1С (копия есть у РБК). Абсолютные показатели и данные о продажах всех своих решений компания не раскрывает. В 2023 году выручка основного юрлица группы, АО «1С», выросла на 2%, до 358 млн руб., чистая прибыть — на 397%, до 16 млрд руб. По собственным данным компании, ее дилерская сеть объединяет более 10 тыс. партнеров в 600 городах России и СНГ. Они занимаются продажей решений, их внедрением и т.д.
Борис Нуралиев отметил, что некоторые клиенты говорят о высокой стоимости лицензии на продукты 1С, но «на самом деле ее цена намного ниже западных аналогов».
Как пояснил РБК представитель 1С, будущее повышение цен — плановое. «Функциональность продуктов непрерывно развивается. Затраты на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и оборудование, растут достаточно заметно. Надо учитывать, что большую часть этого повышения получат наши партнеры-внедренцы (скидка «1С: Франчайзи» составляет 55% от розничной цены). Зарплаты специалистов и другие затраты наших партнеров тоже растут, а мы должны заботиться о рентабельности их работы», — пояснил он. Предприниматель считает, что для клиентов 1С уровень цен на лицензии не является проблемой, при условии заблаговременного и понятного извещения они воспринимают эти сообщения спокойно.
Повышение цен на решения 1С обусловлено улучшением продуктов и платформы в целом: вендор активно вкладывается в технологическое развитие решений, пояснил в разговоре с РБК партнер и гендиректор «1С ПРО Консалтинг» Владимир Бибанов. Негативного влияния на рынок от повышения цен он не ждет, так как «стоимость владения ИТ-ландшафтом на 1С привлекательнее по сравнению с западными вендорами». Повышение цен окажет на рынок 1С минимальное влияние, так как стоимость программных продуктов составляет лишь часть затрат, считает и Дмитрий Кичко, вице-президент по консалтингу группы «Борлас» («дочка» этой компании специализируется на интеграции решений 1С). По его словам, основная часть затрат — это услуги внедрения, цены на которые растут быстрее в связи с ростом зарплат ИТ-специалистов.
Как меняются цены на российский софт
Согласно опросу Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», проведенному в августе 2024-го, 70% разработчиков программного обеспечения в 2023 году не повышали цены на свои продукты, сообщил РБК исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин. Остальные 30% респондентов увеличили стоимость софта на 20% за последние два года. В числе причин роста цен Лашин назвал повышение зарплат ИТ-специалистов, инвестиций в разработку и общую инфляцию.
Летом прошлого года 1С и другие участники ИТ-рынка подписали «Ценовую хартию социально ответственного IT-бизнеса», которая подразумевает добровольное ограничение цен на программное обеспечение. По ней актуальные цены на программный продукт будут соотноситься с ценами на ту же дату предыдущего года, скорректированными с учетом годового индекса потребительских цен по данным Росстата (плюс норма прибыли в размере не более 15%). При нарушении соглашения Минцифры может лишить ИТ-компанию аккредитации, а это чревато потерей льгот для подобных участников рынка.
Инициатива появилась из-за жалоб пользователей в Минцифры, которые говорили, что российские разработчики программного обеспечения начали резко поднимать цены на фоне ухода иностранных компаний, таких как Microsoft и Adobe. Например, зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов рассказывал, что с марта 2022-го по март 2023 года цены на российский софт выросли на 20–40%. Директор фирмы «Технологии доверия» Юрий Швыдченко отмечал, что стоимость российских операционных систем увеличилась на 30–50%. В сентябре 2024-го замдиректора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Виталий Лютиков назвал очень высокой стоимость отечественных средств защиты информации. Лютиков отметил, что качество отечественного софта хуже, чем у зарубежных аналогов, а цены — выше.
Срок действия хартии ограничен 2028 годом. По словам Рената Лашина, за полтора года действия хартии ни одного случая превышения цен на российский софт участники этого соглашения не зафиксировали.
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