Вузам предложили отказаться от иностранного софта при обучении строителей

Профильная ассоциация попросила власти запретить вузам и колледжам использовать иностранный софт при обучении строительству. Полный переход на российское программное обеспечение пока не завершил ни один вуз

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российским вузам и колледжам предлагают запретить использовать иностранный софт при обучении на строительные специальности. Письмо с такой инициативой ассоциация «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) отправила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, Минцифры и Минстрою (копия есть у РБК, его отправку подтвердили в НОТИМ).

НОТИМ объединяет ключевых разработчиков отечественного программного обеспечения для строительного комплекса, а также заказчиков, застройщиков и других представителей отрасли. В ассоциации считают, что студенты должны обучаться только на отечественных решениях, чтобы впоследствии уметь работать с ними при трудоустройстве.

По словам Михаила Викторова, президента НОТИМ и руководителя комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое, большинство московских учебных заведений уже перешли на российский софт для строительства при обучении студентов, но в регионах довольно часто обучают работать на зарубежном программном обеспечении, а российское представлено минимально или отсутствует вообще. Он считает, что изучать западные аналоги нужно, но только факультативно, а основная часть обучения должна вестись на российских решениях.

Представитель правительства переадресовал вопросы в Минцифры. Представитель этого министерства сказал, что они получили письмо НОТИМ. «Мы поддерживаем использование российского программного обеспечения при обучении. Причем как в части обеспечения образовательного процесса — в реестре есть более 300 подобных продуктов, — так и решений для автоматизации производственных и управленческих процессов, чтобы студенты могли получать практические навыки по работе с ними», — сказал представитель Минцифры.

РБК направил запросы в Минстрой и Минобрнауки.

Самым крупным иностранным вендором строительного софта в России была американская Autodesk, ее решениями пользовалось подавляющее большинство игроков рынка. В 2022-м компания объявила об уходе из России, в 2023-м — ликвидировала свое юрлицо, а в марте 2024-го запретила использование своих программных продуктов российскими компаниями. В июле Autodesk начала отключать от своего облачного решения BIM 360 девелоперов, которые продолжают использовать ее решения через третьи страны, в результате чего они потеряли доступ к своим наработкам, которые хранились в «облаке».

Кто перешел на российский софт для строительства

В числе вузов, которые уже перешли на российский инженерный софт, Михаил Викторов назвал Московский государственный строительный университет, МИТУ-МАСИ, СпбГАСУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, вузы, которые еще не перешли на отечественные решения, пользуются продуктами Autodesk. На замену им учебные заведения могут использовать такие решения, как «КОМПАС-ГРАФИК» от компании «Аскон», NanoCAD от «Нанософт», Model Studio CS от «Сисофт Девелопмент» и др. При этом колледжи, по его словам, почти полностью перешли на российское инженерное программное обеспечение в учебном процессе, отметил Лашин.

В то же время он считает, что студенты должны уметь пользоваться и зарубежными продуктами — при трудоустройстве они по-прежнему сталкиваются с таким запросом работодателей.

Доля российского инженерного софта в образовательных учреждениях составляла 10–15% до 2022 года, сейчас показатель достиг 80%, говорит директор по инженерному консалтингу «Сисофт Девелопмент» Борис Бабушкин. Стимулом для активного перехода стали санкции и ликвидация легальных лицензий западного инженерного софта в России, отметил он. По оценке Бабушкина, для массового перехода всех российских вузов на российский софт для строительства потребуется до трех лет, а для колледжей — до пяти лет. Бабушкин говорит, что процесс перехода замедляет необходимый объем педагогической работы по перестройке учебного процесса. Кроме того, чтобы повышать профессиональный уровень преподавательского состава для перехода на отечественное программное обеспечение, нужны программы господдержки для российских вендоров в виде компенсаций затрат на обучение педагогов или создание учебных центров при поддержке правительства.

Как импортозамещают софт для обучения

В целом многие вузы, находящиеся на стадии перехода, все еще используют зарубежное программное обеспечение от Microsoft (Windows, Office 365), Adobe (Photoshop, Acrobat), Autodesk (AutoCAD), MathWorks (MATLAB) и др., отмечает директор по консалтингу Navicon Илья Народицкий. По его словам, сейчас около 30–40% высших учебных заведений и 20–30% — средних используют или находятся в процессе перехода на отечественный софт. Иностранные решения остаются популярными, благодаря их широкому распространению и функциональности, хотя и ставят под угрозу санкционных ограничений.

На рынке есть отечественные разработки в сфере менеджмента, в топливно-энергетическом комплексе, у металлургов и горнодобывающих компаний, которые готовы конкурировать с зарубежными аналогами, говорит директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин. «Но мне неизвестны программы-аналоги Snap Gene от британской компании GSL Biotech, Clone Manager или Benching, которые позволяют сделать оптимальный дизайн праймеров или решать другие генно-инженерные задачи», — рассуждает эксперт. При этом он отметил, что не видит проблемы в том, чтобы изучать зарубежное программное обеспечение. «Если студент поймет логику работы зарубежного сервиса, то с легкостью освоит отечественный аналог», — уверен Кузьмин.

МГУ им. М.В. Ломоносова начал переход на российский софт еще в 2014 году, рассказал РБК директор Центра развития электронных образовательных ресурсов этого университета Денис Янышев. Задачи полностью перевести учебные и рабочие места на российское программное обеспечение сейчас нет, главное — обеспечить технологический суверенитет в работе. Полный переход на отечественные решения не закончил ни один вуз, так как некоторых аналогов иностранного софта в стране пока нет или их уровень недостаточный для решения определенных задач, указал Янышев, но критически важные системы, такие как управление университетом, в большинстве вузов уже замещены.