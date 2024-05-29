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Технологии и медиа ,  
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В 1С заявили о безопасности серверов после атаки на партнера фирмы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Хакерская атака на компанию «Смарт офис» — партнера фирмы 1С не отразилась на работе серверов и клиентах самой 1С, поскольку она не имеет отношения к инфраструктуре партнера. Об этом РБК заявили в пресс-службе IT-предприятия.

По информации на сайте «Смарт офис», которая предлагает решения по IT-аутсорсингу на базе виртуальных серверов для малого и среднего бизнеса, хакерская атака на серверы компании полностью заблокировала ее работу, «злоумышленники получили неправомерный доступ и зашифровали собственным программным обеспечением всю имеющуюся информацию, включая данные клиентов, находившиеся на серверах облачного сервиса».

«В результате указанного компьютерного инцидента ресурсы фирмы 1С и пользователи, работающие в облаках самой фирмы 1С, не пострадали», — заверили РБК в организации.

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Как уточнили в 1С, сотни тысяч российских организаций держат серверы с программами «1С: Предприятие» и называют их «серверы 1С». И эти серверы не являются частью рабочей инфраструктуры фирмы.

ООО «Смарт офис» — один из партнеров фирмы по распространению и внедрению продуктов «1С: Предприятие», в том числе в облачном варианте. У них собственная инфраструктура для предоставления доступа к продуктам «1С» для своих клиентов, сама фирма 1С к этому не имеет отношения, добавили в пресс-службе.

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Компании
«1С» атака хакеров серверы кибербезопасность
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