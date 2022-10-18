Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 60,53 (-0,03) Инвестиции, 16:23
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 61,7 (-0,06) Инвестиции, 16:23
«Ростелеком» назвал фейком слив данных с «Госуслуг» Технологии и медиа, 21:29
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 21:20
Седьмая ракетка России решил выступать за Казахстан Спорт, 21:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:04
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 20:57
Сальдо объявил о вывозе населения четырех районов на левый берег Днепра Политика, 20:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суровикин сообщил о «непростой ситуации» в Херсоне Политика, 20:52
Суровикин сообщил о применении Су-57 в конфликте на Украине Политика, 20:43
Суровикин заявил о напряженной обстановке в зоне военной операции Политика, 20:40
Кузнецова дисквалифицировали на один матч НХЛ за удар клюшкой по лицу Спорт, 20:34
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 20:34
Акционисту Крисевичу дали пять лет колонии за стрельбу на Красной площади Общество, 20:23
Россиянка разгромно проиграла 92-й ракетке мира на турнире в Мексике Спорт, 20:21
Технологии и медиа ,  

«Ростелеком» назвал фейком слив данных с «Госуслуг»

«Ростелеком» назвал фейком слив данных пользователей «Госуслуг»
Эксперты «Ростелекома» провели расследование по слитому в Сеть «третьему фрагменту базы «Госуслуг» и выяснили, что база не содержит набора параметров «Госуслуг», однако содержит данные, схожие с системами «Почты России»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Появившаяся в Сети информация о продаже «третьего фрагмента базы «Госуслуг» оказалась фейком, данные, представленные в базе, скорее всего, являются результатом утечки в «Почте России». Об этом РБК сообщили в «Ростелекоме» по итогам проведенного расследования.

Телеграм-канал «Утечки информации» 18 октября сообщил, что украинские хакеры выложили данные, полученные, по их словам, из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг». База содержит ровно 22222 записи и, предположительно, являлась третьим фрагментом одной и той же базы, слитой в Сеть ранее на этой неделе. В Минцифры подчеркивали, что утекли данные не с портала госуслуг, а с сервиса, который использовал «Госуслуги» для упрощенной идентификации пользователей.

«В Сети появилась база, которую кибермошенники продают как «третий фрагмент базы «Госуслуг». Эксперты «Ростелекома» провели техническое расследование и установили, что база не имеет отношения к порталу госуслуг», — сказано в сообщении «Ростелекома».

В ведомстве подчеркнули, что база не содержит набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях на «Госуслугах», однако там присутствуют идентификаторы, которых в «Госуслугах» нет: наименование информационной системы, данные о статусе проверки паспорта гражданина и ряд других. «Судя по документу, реальная дата утечки — 24 января 2021 года. Результаты расследования позволяют говорить о том, что источником утечки стала система, в рамках которой указанные данные собираются от пользователей самостоятельно. Технические детали инцидента позволяют предположить, что это может быть «Почта России», — подчеркнули в «Ростелекоме».

По словам собеседника РБК, близкого к технической команде, занимавшейся расследованием, на то, что с высокой вероятностью утечка произошла из одной из информационных систем «Почты России», указывает то, что подобная система упоминается в выгрузке данных по запросам согласий на передачу данных у 99% пользователей, чьи данные оказались в последних выгрузках. Кроме того, название информационной системы, упомянутой в утекших данных, схоже с названиями информсистем «Почты России», используемыми в системе межведомственного взаимодействия (erl-portal).

В «Почте России» сообщили РБК, что специалисты компании исследуют утекшую базу данных. «После июльского инцидента мы провели полный аудит безопасности наших информационных систем, и никаких утечек из них не было. Мы предполагаем, что инцидент мог произойти с одним из наших подрядчиков, которому мы передавали небольшую тестовую базу данных в начале 2021 года. Часть полей базы в публичном доступе схожа с этими данными», — заявили в «Почте России».

Читайте на РБК Pro
Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Статьи
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом
Статьи
Pro
Фото: Mark Blinch / Reuters Торги по банкротству: как купить коммерческую недвижимость по низкой цене
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Выстоит ли российская экономика под санкциями: взгляд западных аналитиков
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Статьи
Pro
Фото: Андрей Ковалев / РБК «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде
Статьи
Pro
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
Прогнозы

РБК направил запрос в Минцифры.

В июле «Утечки информации» сообщили, что неизвестные выложили в Сеть часть базы данных отправлений, предположительно, «Почты России». В интернет утекли, в частности, имена и телефоны отправителей и получателей. В «Почте России» признали, что одна из учетных записей подрядчика «была скомпрометирована», в результате «фрагмент данных» попал в руки хакеров. Однако «безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», заверили там.

Минцифры в начале года предложило ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных. В июне ведомство подготовило новую версию законопроекта, согласно которой при первой утечке данных компания будет платить штраф, соразмерный объему попавшей в Сеть информации, а при повторной — оборотный. За введение оборотных штрафов выступает глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, по словам которого компании разных размеров нельзя «причесать под одну гребенку», а нынешние штрафы несоразмерны ущербу.

Пострадавшие от утечек уже пытаются получить компенсации от компаний: например, в июне клиенты сервиса доставки СДЭК подали к нему коллективный иск на сумму 2,2 млн руб. из-за появления в Сети их ФИО, номеров телефонов, адресов и других данных. Аналогичный иск был подан к сервису «Яндекс.Еда» из-за мартовской утечки.

По данным специалистов по кибербезопасности InfoWatch, количество утечек в России за первое полугодие 2022 года составило 305, это на 45,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Илья Пламенев Илья Пламенев
«Почта России» Госуслуги утечка данных Ростелеком
Материалы по теме
Минцифры опровергло сообщения об утечке данных пользователей «Госуслуг»
Технологии и медиа
СК возбудил уголовное дело после утечки данных пользователей «Яндекс.Еды»
Общество
«Коммерсантъ» узнал об иске клиентов СДЭК к компании из-за утечки данных
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter