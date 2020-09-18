СПЧ привлечет хакеров для создания доклада Путину о травле в соцсетях

В докладе будут изложены проблемы, с которыми сталкивается современный россиянин в интернете. После этого СПЧ хочет приступить к созданию «цифрового кодекса» для защиты граждан в Сети

Валерий Фадеев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Совет по правам человека (СПЧ) намерен создать «цифровой кодекс» — свод законодательных актов, который обеспечит защиту граждан в цифровой среде. Для этого СПЧ планирует сначала представить доклад президенту Владимиру Путину, к подготовке которого привлекут, в том числе, и хакеров. Об этом заявил глава Совета Валерий Фадеев, передает «Коммерсант».

Сейчас в СПЧ создается рабочая группа «по защите прав граждан в цифровой среде». По словам Фадеева, в нее войдут члены Совета и хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети». Итогом их работы должен стать доклад для главы государства о том, с какими проблемами сталкиваются сейчас граждане в интернете: травлей, мошенничеством, слежкой.

В качестве примеров таких проблем глава СПЧ привел дело журналиста Ивана Голунова, после задержания которого в сети появились фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной дома у журналиста. Впоследствии выяснилось, что снимки оказались ложными. Фадеев также напомнил о «травле в социальных сетях» главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, предложившего создать совместную группу врачей из России и Германии для выяснения обстоятельств случившегося с политиком Алексеем Навальным. Он упомянул и проблемы с приложением «Социальный мониторинг», которое должны были устанавливать больные с COVID-19 для отслеживания своего местоположения во время самоизоляции.

Фадеев заявил, что российское законодательство в сегодняшнем его виде «не справляется с защитой граждан в цифровой среде». При этом он отметил, что СПЧ при создании «цифрового кодекса» должен «избежать защиты прав за счет подрыва свобод».