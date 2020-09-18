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СПЧ привлечет хакеров для создания доклада Путину о травле в соцсетях

В докладе будут изложены проблемы, с которыми сталкивается современный россиянин в интернете. После этого СПЧ хочет приступить к созданию «цифрового кодекса» для защиты граждан в Сети
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Совет по правам человека (СПЧ) намерен создать «цифровой кодекс» — свод законодательных актов, который обеспечит защиту граждан в цифровой среде. Для этого СПЧ планирует сначала представить доклад президенту Владимиру Путину, к подготовке которого привлекут, в том числе, и хакеров. Об этом заявил глава Совета Валерий Фадеев, передает «Коммерсант».

Сейчас в СПЧ создается рабочая группа «по защите прав граждан в цифровой среде». По словам Фадеева, в нее войдут члены Совета и хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети». Итогом их работы должен стать доклад для главы государства о том, с какими проблемами сталкиваются сейчас граждане в интернете: травлей, мошенничеством, слежкой.

В качестве примеров таких проблем глава СПЧ привел дело журналиста Ивана Голунова, после задержания которого в сети появились фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной дома у журналиста. Впоследствии выяснилось, что снимки оказались ложными. Фадеев также напомнил о «травле в социальных сетях» главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, предложившего создать совместную группу врачей из России и Германии для выяснения обстоятельств случившегося с политиком Алексеем Навальным. Он упомянул и проблемы с приложением «Социальный мониторинг», которое должны были устанавливать больные с COVID-19 для отслеживания своего местоположения во время самоизоляции.

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Технологии и медиа
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Фадеев заявил, что российское законодательство в сегодняшнем его виде «не справляется с защитой граждан в цифровой среде». При этом он отметил, что СПЧ при создании «цифрового кодекса» должен «избежать защиты прав за счет подрыва свобод».

По мнению адвоката международной группы «Агора» Андрея Сабинина, если инициатива СПЧ будет основываться на «выдернутые» из УК и КоАП статьи», то она начнет противоречить духу права. Защитник считает, что закон в России применяется избирательно, поэтому новый кодекс не поможет защитить граждан в Сети.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай позитивно отреагировала на идею СПЧ, однако не согласилась с тем, что в России нет регулирования в цифровой сфере. «Специфические для данной сферы нормы содержатся в законе о СМИ, а общие нормы о защите чести, достоинства, деловой репутации и изображения — в первой части Гражданского кодекса», — напомнила она, добавив, что федеральные законы «Об информации», «О персональных данных», «О защите детей от информации» также регулируют защиту цифровых данных и поведение в интернете.

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Роскачество назвало способы защиты ребенка от травли в интернете
Общество
Фото:Peter Byrne / FA Bobo / PA Images / ТАСС

В 2019 году Роскачество сообщало, что 70% российских подростков становилось объектом травли в интернете или же были непосредственными ее участниками. Чтобы избежать неприятных психологических последствий кибербуллинга эксперты посоветовали родителям установить доверительные отношения с ребенком, попробовать не реагировать на угрозы обидчика, а в крайних случаях обращаться в правоохранительные органы.

Весной по поручению правительства для борьбы с распространением коронавирусной инфекции была разработана система отслеживания контактов граждан, а также мобильное приложение «Социальный мониторинг», который следил за передвижениями больных COVID-19. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что отслеживание сотовыми операторами передвижений абонентов не является нарушением прав россиян.

Автор
Михаил Котляр
СПЧ хакеры социальные сети травля Валерий Фадеев
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