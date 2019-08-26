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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Роскачество назвало способы защиты ребенка от травли в интернете
Фото: Peter Byrne / FA Bobo / PA Images / ТАСС

Около 70% российских подростков становились жертвами или сами принимали участие в травле сверстников в интернете, сообщают эксперты учрежденной по распоряжению правительства некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).

Особую опасность этого вида травли они видят в том, что при кибербуллинге обидчик может скрываться за маской анонимности, так что его трудно нейтрализовать, а дети зачастую не хотят допускать родителей в свое пространство в Сети и молчат о том, что происходит.

«Молчание и переживание этого в одиночестве может стать причиной появления огромного количества психических проблем, трудностей в общении с одноклассниками. Люди, которые становились жертвами кибербуллинга, помнят об этом всю свою жизнь», — отметила Полина Фомина, менеджер образовательных программ Group-IB.

Эксперты Роскачества советуют родителям еще до того, как ребенок заведет себе страницу в той или иной социальной сети, объяснить ему, какую информацию и фотографии лучше не публиковать и какие настройки приватности необходимо выставить. Также необходимо объяснить, что люди в интернете не всегда являются теми, за кого себя выдают.

«Важно договориться с ребенком, чтобы он обязательно поделился с вами, если в Сети кто-то стал ему угрожать, шантажировать его, что-то вымогать или вести себя оскорбительно. Ребенка важно предупредить о том, что такое случается и что нужно моментально прекращать всякое общение с таким человеком», — говорится в сообщении Роскачества.

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Детям, подвергшимся травле в интернете, и их родителям эксперты организации советуют предпринять следующие шаги:

  • прежде всего попробовать игнорировать обидчика — убедившись, что его не замечают, он, скорее всего, прекратит атаки;
  • самым действенным способом усмирения интернет-агрессора Роскачество считает отправку жалобы руководству социальной сети, а также внесение обидчика в свой черный список (бан);
  • в случае необходимости рекомендуется предупредить обидчика, что при продолжении травли или отказе удалить оскорбительный материал вы обратитесь в полицию;
  • если ничто другое не помогает — жалуйтесь в полицию и Роскомнадзор, подавайте иск в суд

Кроме того, эксперты Роскачества рекомендуют почаще менять пароли к аккаунтам, это поможет предотвратить хищение фотографий и переписки.

Теги: Роскачество, травля, Интернет
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