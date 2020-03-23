Кремль не увидел нарушения прав в отслеживании контактов больных COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Решение правительства России о создании системы отслеживания контактов больных коронавирусной инфекцией, по данным сотовых операторов, не нарушает права россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, не нарушает», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом россиян на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильного телефона того или иного человека.

Согласно поручению, россиян начнут оповещать о факте контакта с больным лицом по СМС-рассылке.