Крупнейшее издательство зафиксировало рост продаж иностранной литературы

На фоне возобновления контрактов с иностранными авторами и роста популярности китайской литературы у ряда издательств вновь выросли продажи зарубежных книг. Однако проблемы с расчетами и продвижением западных новинок остаются

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Группа АСТ — крупнейшее в России издательство по объему непериодических изданий — по итогам первой половины 2024 года зафиксировала рост доли зарубежных авторов художественной литературы в объеме продаж на 8,7% (все данные — в штуках) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Эксмо-АСТ».

Еще в 2023 году тренд был обратным, констатируют в АСТ. Тогда в департаменте художественной литературы издательства отмечали падение продаж книг иностранных писателей за период с января по июнь 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 17%. Это было напрямую связано с приостановкой сотрудничества ряда западных авторов с российскими издателями. При этом продажи зарубежных комиксов в тот период, наоборот, выросли минимум на 10% без учета специальных тиражей по заказу отдельных сетей, добавляют в АСТ.

Изменение тенденции в первой половине 2024 года в АСТ объясняют возвращением ряда правообладателей к сотрудничеству с партнерами из России. В их числе — крупнейшее японское издательство Kodansha и корейское Naver Webtoon. Кроме того, в портфеле издательства значительно выросла доля книг авторов из Китая, Японии и Южной Кореи. «В сегменте комиксов пока наблюдается небольшое падение, до 8,8%, — признают в АСТ. — Это можно объяснить долгим производственным процессом и согласованием новинок с правообладателями».

Какие авторы стали самыми издаваемыми в России Топ-20 самых издаваемых авторов художественной литературы по итогам первой половины 2024 года возглавила российская писательница Анна Джейн, специализирующаяся на молодежных романах. Она же была лидером и в 2023 году. Второе место за собой сохранил Федор Достоевский, на третье, опередив выбывшую из рейтинга Агату Кристи и опустившегося на пятую строчку Эриха Марию Ремарка, вышел Михаил Булгаков. Доля иностранных авторов в топ-20 самых издаваемых не изменилась: они, как и в 2023 году, занимают девять позиций, остальные 11 строчек приходятся на российских писателей. Большую часть представляют собой классики, например Джейн Остин, Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл и Джек Лондон. Однако в рейтинг на 14-е место попала и американская писательница Ребекка Яррос, автор современного фэнтези-романа «Четвертое крыло», который по итогам 2023 года вошел в пятерку самых продаваемых в мире. В России книгу издает «Кислород» (входит в «Росмэн»). Несмотря на отсутствие новинок на российском рынке, остается в топ-20 и Стивен Кинг, занявший по итогам полугодия 10-е место.

Что происходит у других издателей

Тенденция к восстановлению продаж книг иностранных авторов неоднородна, следует из статистики других издательств. Так, по данным выпускающей художественную литературу «Редакции № 1» издательства «Эксмо» (в рейтинге Российской книжной палаты занимает второе место по объему непериодических изданий), доля зарубежных авторов в 2024 году хоть и выросла, но незначительно: на 1,8% относительно 2022 года и на 0,8% — относительно 2023 года.

В портфеле издательства «Альпина» доля иностранных авторов начиная с 2022 года «заметно сокращается», утверждает гендиректор компании Алексей Ильин. В 2022 году они составляли 74%, в 2023 году — 63%, по текущим данным на 2024 год — только 61%. Главная причина этого, по словам Ильина, — осложнение взаимодействия с иностранными правообладателями. «Часть из них четко прекратила продавать права на новые книги, другая часть вроде готова сотрудничать, но, когда дело доходит до подписания контракта, начинаются проволочки, — объясняет он. — Большая часть все же продолжила сотрудничество, но со всеми ними постоянно возникают проблемы с платежами — мы вынуждены искать варианты, как произвести оплату. Решение, которое работает сегодня, уже завтра может перестать работать».

Еще одна причина сокращения доли иностранных авторов, на которую обращает внимание Ильин, состоит в маркетинге: «Чтобы книга продавалась, ее мало написать и издать. Ее нужно продвигать, и роль продвижения растет с каждым годом. Современные издательства постепенно превращаются в продюсерские компании, которым важна возможность подключения автора к рекламной кампании. Подключить к продвижению своей книги иностранного автора сейчас крайне проблематично».

В издательстве «Росмэн» точную динамику долей иностранных авторов по годам не привели, но отметили, что сейчас азиатские авторы составляют 7% в портфеле компании, зарубежные в целом — 34%. Глава компании Борис Кузнецов, комментируя статистику, отметил, что хоть «эволюция спроса движется в сторону российских авторов», это происходит заметно меньшими темпами, чем ожидалось. «Дело в том, что контракты, как правило, заключаются на три-пять лет, — объясняет он. — Зарубежные права, англоязычные права так быстро не вымываются с наших полок. Единственное — не происходит подпитки новыми. В связи с этим доля российских авторов увеличивается, но максимум на 5–10% в год. Кроме того, увеличивается и доля китайских и корейских авторов».

Как меняется спрос на российских авторов

Доля книг российских авторов в объеме продаж АСТ в первом полугодии 2024 года выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, отмечают в издательстве. Важным драйвером представитель компании называет нишу российской молодежной прозы, доля которой за тот же период выросла на 25%.

В «Эксмо» доля книг российских авторов в сегменте художественной литературы в первом полугодии составила 59% и выросла на 2,2% относительно 2022 года и на 1,9% — относительно 2023 года.

В целом, по данным Всероссийского книжного рейтинга за январь—июнь 2024 года, доля отечественных писателей в продажах книг выросла с 28% в сопоставимые периоды 2022 и 2023 годах до 40%. Составители рейтинга объясняют это устойчивыми позициями популярных отечественных авторов, в числе которых, например, Ольга Примаченко (автор бестселлера «К себе нежно») и Анна Джейн. Также сказывается рост интереса к экранизациям, в том числе «Слову пацана» Роберта Гараева и «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова.

При этом Борис Кузнецов из «Росмэн» обращает внимание, что «наличие новых современных зарубежных авторов и произведений очень важно и для издательства, и для полки, и для всей книжной индустрии». «Это широта охвата, это возможности, — объясняет он свою позицию. — Сложно себе представить литературу, которая варится внутри себя».