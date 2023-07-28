«Эксмо» решило развивать российские комиксы на фоне падения продаж Marvel

Завершение контракта с Disney и рост интереса к отечественным графическим романам подтолкнули «Эксмо» к запуску редакции российских комиксов. Без премьер от Голливуда спрос на комиксы о «Человеке-пауке» и «Мстителях» падает

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Издательство «Эксмо», входящее в топ-3 крупнейших российских издательств как по общему тиражу, так и по количеству непериодических изданий, запускает отдельную редакцию по работе с российскими авторами комиксов в рамках собственного подразделения «Комильфо». Об этом РБК сообщил гендиректор компании Евгений Капьев. Работа новой редакции комиксов начнется уже в августе этого года. До конца года «Эксмо» планирует подписать контракты с двадцатью новыми авторами.

Необходимость запуска отдельного подразделения по работе с российскими комиксами Капьев объясняет, в первую очередь, ростом спроса на эту литературу. У «Эксмо» уже есть контракты с одиннадцатью российскими авторами комиксов, их доля в общем объеме продаж этого сегмента за 2022 год составила 7%. Новых авторов издательство планирует искать на любительских форумах из числа тех, кто уже сформировал собственную аудиторию. Такую стратегию Капьев называет «беспроигрышным и взаимовыгодным вариантом»: «Авторы приведут за собой пул лояльных читателей, которые точно поддержат знакомых авторов. А мы, в свою очередь, обеспечим им большие тиражи и новую статью дохода».

Как россияне читают комиксы На текущий момент комиксы, по оценкам «Эксмо», занимают около 6,5% всего российского книжного рынка в денежном выражении. «Для понимания, в Южной Корее, например, доля комиксов намного выше и постоянно растет», добавляет Капьев. Представители опрошенных РБК маркетплейсов фиксируют рост спроса на комиксы в целом, в том числе отечественные. Так, в Ozon, продажи по всей категории комиксов по итогам первого полугодия 2023 года выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (абсолютные цифры не раскрываются). В Ozon отмечают, что топ самых популярных графических романов более чем на 50% формируют произведения именно российских авторов. Лидерами продаж выступают комиксы о Майоре Громе. Продажи комиксов на Wildberries в штуках по итогам полугодия также выросли на 30%, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Среди наиболее востребованных графических романов — российский комикс «Земля Королей» Федора Нечитайло, а также японская манга «Атака на титанов» Хадзимэ Исияма и «Моя геройская академия» Кохэя Хорикоси.

Рост спроса на российские комиксы Капьев связывает с повышением их качества. «Наш «номер один» — это Федор Нечитайло, автор «Земли королей», — утверждает Капьев. — Также в тройку лидеров входят Лина Килевая с серией «Дух моей общаги», коллега Федора по студии «Феникс», и Мария Протас с трилогией «Дёшево и сердито», книги которых известны уже десяткам тысяч читателей.

Еще один фактор, повлиявший на решение «Эксмо» сделать ставку на российские комиксы, — это истекающий контракт издательства с Disney, которому, в частности, принадлежат права на комиксы Marvel (выпускает серии «Мстители», «Люди Икс», «Человек-паук», «Фантастическая четверка» и др.). «Мы единственный в России игрок, которому удалось «удержать» Disney и договориться доработать в рамках заключенного контракта, — отмечает Капьев. — Сейчас мы в очень тяжелых переговорах, пытаемся этот контракт продлить. Но понятно, что прежнего спроса на комиксы Marvel уже не будет, потому что нет медиаподдержки. Если в прокате нет кино и мультфильмов, соответственно, падают и наши продажи. Но мы все равно считаем, что для российского читателя крайне важно иметь доступ к мировой культуре комикса».

Продажи комиксов Marvel в первом полугодии 2023 к первому полугодию 2022-го, по данным издательской группы «Эксмо-АСТ», куда входит «Эксмо», упали на 24%. Сейчас их место, по данным пресс-службы компании, занимает манга, продажи которой выросли на 11% в первом полугодии 2023 года.

Схожую динамику отмечают и в книжных магазинах. По данным объединенной сети «Читай-город — Буквоед» (насчитывает более 700 точек и является крупнейшей в России), по общим итогам 2022 года произошло падение продаж Marvel на 15% к показателям 2021-ого. На этом фоне комиксы и манга из Азии показывают планомерный рост, отмечают в сети, однако цифр не приводят. По данным книжного магазина «Библио-Глобус», в первом полугодии 2023 года продажи комиксов Marvel также демонстрируют падение на 30% в экземплярах и на 29% по сумме реализации относительно аналогичного периода 2022-ого. Однако в этом магазине констатируют и снижение спроса на мангу: оно составило 45% в экземплярах и 31% — по сумме реализации.

Каковы перспективы российских комиксов

Комиксы российских авторов, про прогнозам Капьева, опередят западные в объемах продаж в горизонте 2-3 лет. Однако достичь доли азиатских, на которые приходится 70% продаж в этом сегменте, им вряд ли удастся, признает он: «В России просто колоссальная популярность японской манги, и интерес молодежи к азиатской культуре очень высок».

По данным Ozon, продажи китайских комиксов показали рост на 20% в первом полугодии 2023 к первому полугодию 2022. Среди наиболее популярных азиатских комиксов у покупателей маркетплейса — серии книг «Человек-Бензопила», «Берсерк» и «Магическая битва». В пресс-службе Wildberries хоть и не отмечают резкого снижения спроса на издания о персонажах вселенной Marvel, но подтверждают, что в 2023 году в топе покупок все чаще встречаются продукция российских и азиатских авторов.