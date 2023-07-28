Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
«Эксмо» решило развивать российские комиксы на фоне падения продаж Marvel Технологии и медиа, 07:00
Ким Чен Ын показал Шойгу межконтинентальные ракеты Политика, 06:46
Япония введет запрет на экспорт в Россию машин с двигателями более 1,9 л Политика, 06:21
Бразилия отказала США в экстрадиции подозреваемого в шпионаже россиянина Политика, 06:13
На Курилах турист упал со скалы Общество, 05:38
Флот на учении отработал ракетную стрельбу по судну в Черном море Политика, 05:30
Антонов заявил, что от отношений между Россией и США остались «крохи» Политика, 05:17
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
У россиян в два раза вырос спрос на поездки в город в 50 км от Литвы Общество, 05:00
Трампу предъявили новые обвинения из-за хранения секретных документов Политика, 04:58
В Подмосковье избили мужчину, бросившего бутылку в сторону детей Общество, 04:37
Собянин заявил об отбитой атаке «вражеского беспилотника» Политика, 04:11
Захарова обвинила Запад в угрозах странам Африки из-за связей с Россией Политика, 04:04
Bloomberg назвал остров, на котором европейцы спасаются от жары Общество, 03:39
Кишечную инфекцию нашли у 20 детей в лагере «Юность» в Удмуртии Общество, 03:28
Технологии и медиа ,  
0 

«Эксмо» решило развивать российские комиксы на фоне падения продаж Marvel

«Эксмо»: Спрос на комиксы Marvel в России упал на фоне отсутствия премьер от Голливуда
Завершение контракта с Disney и рост интереса к отечественным графическим романам подтолкнули «Эксмо» к запуску редакции российских комиксов. Без премьер от Голливуда спрос на комиксы о «Человеке-пауке» и «Мстителях» падает
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Издательство «Эксмо», входящее в топ-3 крупнейших российских издательств как по общему тиражу, так и по количеству непериодических изданий, запускает отдельную редакцию по работе с российскими авторами комиксов в рамках собственного подразделения «Комильфо». Об этом РБК сообщил гендиректор компании Евгений Капьев. Работа новой редакции комиксов начнется уже в августе этого года. До конца года «Эксмо» планирует подписать контракты с двадцатью новыми авторами.

Необходимость запуска отдельного подразделения по работе с российскими комиксами Капьев объясняет, в первую очередь, ростом спроса на эту литературу. У «Эксмо» уже есть контракты с одиннадцатью российскими авторами комиксов, их доля в общем объеме продаж этого сегмента за 2022 год составила 7%. Новых авторов издательство планирует искать на любительских форумах из числа тех, кто уже сформировал собственную аудиторию. Такую стратегию Капьев называет «беспроигрышным и взаимовыгодным вариантом»: «Авторы приведут за собой пул лояльных читателей, которые точно поддержат знакомых авторов. А мы, в свою очередь, обеспечим им большие тиражи и новую статью дохода».

Как россияне читают комиксы

На текущий момент комиксы, по оценкам «Эксмо», занимают около 6,5% всего российского книжного рынка в денежном выражении. «Для понимания, в Южной Корее, например, доля комиксов намного выше и постоянно растет», добавляет Капьев.

Представители опрошенных РБК маркетплейсов фиксируют рост спроса на комиксы в целом, в том числе отечественные. Так, в Ozon, продажи по всей категории комиксов по итогам первого полугодия 2023 года выросли на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (абсолютные цифры не раскрываются). В Ozon отмечают, что топ самых популярных графических романов более чем на 50% формируют произведения именно российских авторов. Лидерами продаж выступают комиксы о Майоре Громе.

Продажи комиксов на Wildberries в штуках по итогам полугодия также выросли на 30%, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Среди наиболее востребованных графических романов — российский комикс «Земля Королей» Федора Нечитайло, а также японская манга «Атака на титанов» Хадзимэ Исияма и «Моя геройская академия» Кохэя Хорикоси.

Рост спроса на российские комиксы Капьев связывает с повышением их качества. «Наш «номер один» — это Федор Нечитайло, автор «Земли королей», — утверждает Капьев. — Также в тройку лидеров входят Лина Килевая с серией «Дух моей общаги», коллега Федора по студии «Феникс», и Мария Протас с трилогией «Дёшево и сердито», книги которых известны уже десяткам тысяч читателей.

Еще один фактор, повлиявший на решение «Эксмо» сделать ставку на российские комиксы, — это истекающий контракт издательства с Disney, которому, в частности, принадлежат права на комиксы Marvel (выпускает серии «Мстители», «Люди Икс», «Человек-паук», «Фантастическая четверка» и др.). «Мы единственный в России игрок, которому удалось «удержать» Disney и договориться доработать в рамках заключенного контракта, — отмечает Капьев. — Сейчас мы в очень тяжелых переговорах, пытаемся этот контракт продлить. Но понятно, что прежнего спроса на комиксы Marvel уже не будет, потому что нет медиаподдержки. Если в прокате нет кино и мультфильмов, соответственно, падают и наши продажи. Но мы все равно считаем, что для российского читателя крайне важно иметь доступ к мировой культуре комикса».

Продажи комиксов Marvel в первом полугодии 2023 к первому полугодию 2022-го, по данным издательской группы «Эксмо-АСТ», куда входит «Эксмо», упали на 24%. Сейчас их место, по данным пресс-службы компании, занимает манга, продажи которой выросли на 11% в первом полугодии 2023 года.

Читайте на РБК Pro
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
«Я управляю авианосцем во время шторма»: CEO Morgan Stanley — о стратегии
Курс рубля: куда все движется и как происходящее объясняет наука

Схожую динамику отмечают и в книжных магазинах. По данным объединенной сети «Читай-город — Буквоед» (насчитывает более 700 точек и является крупнейшей в России), по общим итогам 2022 года произошло падение продаж Marvel на 15% к показателям 2021-ого. На этом фоне комиксы и манга из Азии показывают планомерный рост, отмечают в сети, однако цифр не приводят. По данным книжного магазина «Библио-Глобус», в первом полугодии 2023 года продажи комиксов Marvel также демонстрируют падение на 30% в экземплярах и на 29% по сумме реализации относительно аналогичного периода 2022-ого. Однако в этом магазине констатируют и снижение спроса на мангу: оно составило 45% в экземплярах и 31% — по сумме реализации.

Каковы перспективы российских комиксов

Комиксы российских авторов, про прогнозам Капьева, опередят западные в объемах продаж в горизонте 2-3 лет. Однако достичь доли азиатских, на которые приходится 70% продаж в этом сегменте, им вряд ли удастся, признает он: «В России просто колоссальная популярность японской манги, и интерес молодежи к азиатской культуре очень высок».

По данным Ozon, продажи китайских комиксов показали рост на 20% в первом полугодии 2023 к первому полугодию 2022. Среди наиболее популярных азиатских комиксов у покупателей маркетплейса — серии книг «Человек-Бензопила», «Берсерк» и «Магическая битва». В пресс-службе Wildberries хоть и не отмечают резкого снижения спроса на издания о персонажах вселенной Marvel, но подтверждают, что в 2023 году в топе покупок все чаще встречаются продукция российских и азиатских авторов.

Кто целевая аудитория комиксов

Ядром аудитории комиксов в России, по мнению главы «Эксмо», выступает молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Несмотря на высокую стоимость графических романов (в среднем — от 200 руб. за небольшой комикс до 3 тыс. руб. за коллекционное издание) аудитория, по его словам, готова их покупать. Графические романы пользуются спросом и у взрослого читателя, для которого коллекционирование комиксов — это хобби. На них приходится порядка 5% рынка комиксов.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
комиксы «Эксмо» Marvel манга
Материалы по теме
В Нижнем Новгороде запретили комиксы КПРФ с карикатурой на В.Путина
Политика
Организатор акции с сожжением Торы и Библии в Швеции отказался жечь книги
Политика
Акунин анонсировал в мае выход новой книги из серии о Фандорине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter