 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

Книга китайского автора Мосян Тунсю стала лидером продаж по итогам зимы

Китайская книга «Благословение небожителей» стала лидером продаж по итогам зимы
Продажи китайской литературы за год выросли на 86%, а финальная часть серии «Благословение небожителей» стала самой популярной книгой зимы. Тренд связывают с интересом читателей и появлением новых переводов современных авторов
Персонажи серии книг &laquo;Благословение небожителей&raquo;
Персонажи серии книг «Благословение небожителей» (Фото: bilibili.com)

Шестая и заключительная часть серии новелл «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю стала самой продаваемой в России книгой с начала 2024 года. Такую информацию по запросу РБК представили в крупнейшей розничной книжной сети «Читай-город».

По итогам продаж за всю зиму (с декабря 2023-го по февраль 2024 года) последняя часть «Благословения небожителей» обогнала прежнего лидера 2022-го и 2023 года — книгу «К себе нежно» Ольги Примаченко. Точные цифры по продажам в «Читай-городе» не раскрывают, но указывают, что отрыв составил 2,5 тыс. экземпляров. По данным издательства «Эксмо» (обладает эксклюзивными правами на все произведения Тунсю в России), в январе—феврале 2024 года было продано 117 тыс. экземпляров ее книг. Для сравнения, в сети «Читай-город» продажи Тунсю за весь прошлый год достигли 200 тыс. штук. 

Достоевский вытеснил Кинга из лидеров рейтинга самых издаваемых авторов
Технологии и медиа
Памятник писателю Федору Достоевскому

В целом продажи литературы китайских авторов в январе—феврале 2024 года выросли на 82%, продолжают в «Читай-городе». В топ-10 самых продаваемых книг зимы вошло еще одно произведение Мосян Тунсю — «Система «Спаси-себя-сам» для Главного злодея».

В 2,5 раза выросли и продажи популярного китайского фантаста Лю Цысиня, известного по книге «Задача трех тел». Цифры в «Читай-городе» не приводят, но, по данным «Эксмо», всего в январе—феврале было реализовано 10 тыс. экземпляров его книг. Помимо растущего спроса на китайскую литературу в целом в «Читай-городе» также связывают популярность Лю Цысиня с выходом сразу двух экранизаций «Задачи трех тел», одну из которых выпустила американская стриминговая платформа Netflix.

Продажи книг китайских авторов на платформе в Wildberries по итогам января—февраля 2024 года «выросли в несколько раз», подтверждает представитель макретплейса. В начале прошлого года популярностью пользовалась фантастика, например Лю Цысинь и Ребекка Куанг. Но уже в конце российские издатели начали активно выводить на рынок китайских авторов любовного или приключенческого фэнтези, фэнтезийных исторических романов и маньхуа (так называется китайский аналог комиксов).

Онлайн-кинотеатры разочаровались в корейских и турецких сериалах
Технологии и медиа
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Читайте на РБК Pro
Задача поставлена партией: как Китай удержит планку роста ВВП в 5%
С какими франшизами лучше не связываться — три проигрышных варианта
Как руководители ломают бизнес-процессы компании: 5 грубых ошибок
Какие облигации с фиксированным доходом выбрать

Самым популярным китайским автором в Wildberries называют Мосян Тунсю, а также Си Син (роман «Цзюнь Цзюлин»). В несколько раз увеличились и продажи разных изданий китайского средневекового автора Сунь Цзы. «Путеводители и другие краеведческие издания только недавно начали появляться в продаже и пользуются активным спросом», — добавляют в Wildberries.

Что говорят книгоиздатели

Большую часть китайских авторов в России публикуют издательства группы «Эксмо-АСТ». Представитель группы подтвердил заметный рост спроса на такую литературу по всем ключевым направлениям.

Так, по данным департамента художественной литературы АСТ, продажи китайских книг в январе—феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в 11 раз. В сегменте комиксов продажи упали на 21,63%, но это связано с отсутствием громких новинок в начале года. В остальных категориях рост продаж — в 17,8 раза.

Динамика издательства «Эксмо» за тот же период — плюс 183% год к году. Наиболее востребованные ниши — фэнтези и фантастика. Также большой интерес вызвали книги автора Лэй Ми, работающего в жанре детектива, говорят в «Эксмо».

Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова
Политика
Борис Акунин

Какие еще книги пользуются спросом

На фоне популярности литературы китайских авторов «Читай-город» фиксирует также и рост продаж книг российских авторов, посвященных китайской истории и культуре. Так, спрос на non-fiction о Китае вырос на 8%.

В частности, зафиксирован троекратный рост продаж книги по популярной психологии Анны Марчук «Хитрый, как лис, ловкий, как тигр. 36 китайских стратагем, которые научат выходить победителем из любой ситуации». В отдельно взятом разделе «Медицина» в топ-3 продаж с начала 2024 года вошла книга Ирины и Алены Старковых «Точки ци. Сила пяти драконов для восстановления организма и избавления от болей с помощью китайской медицины». А в сегменте книг по истории на первом месте — книга Лю Чжана «Китай. Полная история страны».

Редакция Lingua (входит в издательскую группу АСТ) отмечает рост интереса читателей к литературе по изучению китайского языка. В этой нише динамика составила 25,8% в экземплярах. Количество наименований выросло на 38%.

Почему растет спрос на китайскую литературу

В литературе по теме Китая предложение догнало спрос, констатируют в самой сети «Читай-город»: «В нише представлено значительное количество ассортимента на любой покупательский запрос, от китайских новелл до кулинарных книг». В Wildberries кратко объясняют тренд «активным интересом российских читателей к китайской культуре и особенно к мифологии».

Учебники по китайскому и корейскому обошли по популярности немецкий
Технологии и медиа
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Во многом определяет высокий интерес к авторам из Китая популярность в России литературы для «молодых взрослых» — young Adult, а также комиксов, считают в «Эксмо». По мнению экспертов АСТ, сказывается и активная работа российских издателей с авторами из Китая, которая началась в 2022 году. «Редакторы начали принимать участие в азиатских книжных выставках, приобретать права, — утверждают в АСТ. — Но процесс производства книги достаточно долгий — произведение нужно перевести, создать макет книги, отдать ее в типографию. В связи с этим большая часть книг, права на которые были приобретены в 2022 году, вышли в 2023 году, и с этим связана такая высокая динамика продаж — более 1000%».

В издательстве «Альпина Паблишер» отметили, что в портфеле компании китайских авторов нет. Но доцент Высшей школы перевода МГУ Константин Батанов — китаевед, книги которого публикует «Альпина», — рост интереса к китайской литературе связывает с массовым появлением переводов таких произведений, причем в разных жанрах. «Изначально переводилась серьезная литература из разряда китайской классики, — объясняет Батанов. — Теперь же стали переводиться романы, эссе, современная поэзия и многое другое. На самом деле это было в Китае всегда, но до нас стало доходить только в последние годы. Это в том числе является следствием роста популярности китайского языка в России. Появилось много специалистов с хорошим китайским, некоторые из них себя пробуют в письменном переводе книг. Это закономерный процесс, так как русское китаеведение является одним из самых сильных в мире».

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
книги Китай Wildberries Читай-город
Материалы по теме
Кремль оценил отказ китайских банков принимать платежи из России
Финансы
«Москвич» решил найти второго китайского партнера для сборки
Бизнес
Крупнейшая типография заявила об аномалии трат на клей из-за толщины книг
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Глава СК поручил на допросах оценить пожарную безопасность в «Крокусе» Общество, 14:51
Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении Политика, 14:43
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 14:34
Россия не признала планов США по расширению континентального шельфа Политика, 14:33
Осужденный за изнасилование Дани Алвес внес залог €1 млн Спорт, 14:32
Задача поставлена партией: как Китай удержит планку роста ВВП в 5% Pro, 14:32
НКР изменило прогноз рейтинга Ак Барс Банка A.ru на позитивный Кредитные рейтинги, 14:28
В Красноярском крае определили победителей чемпионата «Абилимпикс» – 2024 Пресс-релиз, 14:27
Экс-менеджеру РВК дали 6 лет за хищение ₽1,3 млрд под видом инвестиций Бизнес, 14:24
МЧС сообщило, что обнаружили в пробуренной к заваленным горнякам шахте Общество, 14:19
Минтруд предложил упростить процесс получения субсидии на оплату ЖКУ Недвижимость, 14:18
Спасатели приостановили работы внутри шахты «Пионер» в Амурской области Общество, 14:15
В Испании и Австрии оценили уровень террористической угрозы Политика, 14:13
Бумаги «Эталона» упали на 6% после отчета. Почему и ждать ли дивидендов? Инвестиции, 14:12