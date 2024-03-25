Книга китайского автора Мосян Тунсю стала лидером продаж по итогам зимы

Продажи китайской литературы за год выросли на 86%, а финальная часть серии «Благословение небожителей» стала самой популярной книгой зимы. Тренд связывают с интересом читателей и появлением новых переводов современных авторов

Персонажи серии книг «Благословение небожителей» (Фото: bilibili.com)

Шестая и заключительная часть серии новелл «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю стала самой продаваемой в России книгой с начала 2024 года. Такую информацию по запросу РБК представили в крупнейшей розничной книжной сети «Читай-город».

По итогам продаж за всю зиму (с декабря 2023-го по февраль 2024 года) последняя часть «Благословения небожителей» обогнала прежнего лидера 2022-го и 2023 года — книгу «К себе нежно» Ольги Примаченко. Точные цифры по продажам в «Читай-городе» не раскрывают, но указывают, что отрыв составил 2,5 тыс. экземпляров. По данным издательства «Эксмо» (обладает эксклюзивными правами на все произведения Тунсю в России), в январе—феврале 2024 года было продано 117 тыс. экземпляров ее книг. Для сравнения, в сети «Читай-город» продажи Тунсю за весь прошлый год достигли 200 тыс. штук.

В целом продажи литературы китайских авторов в январе—феврале 2024 года выросли на 82%, продолжают в «Читай-городе». В топ-10 самых продаваемых книг зимы вошло еще одно произведение Мосян Тунсю — «Система «Спаси-себя-сам» для Главного злодея».

В 2,5 раза выросли и продажи популярного китайского фантаста Лю Цысиня, известного по книге «Задача трех тел». Цифры в «Читай-городе» не приводят, но, по данным «Эксмо», всего в январе—феврале было реализовано 10 тыс. экземпляров его книг. Помимо растущего спроса на китайскую литературу в целом в «Читай-городе» также связывают популярность Лю Цысиня с выходом сразу двух экранизаций «Задачи трех тел», одну из которых выпустила американская стриминговая платформа Netflix.

Продажи книг китайских авторов на платформе в Wildberries по итогам января—февраля 2024 года «выросли в несколько раз», подтверждает представитель макретплейса. В начале прошлого года популярностью пользовалась фантастика, например Лю Цысинь и Ребекка Куанг. Но уже в конце российские издатели начали активно выводить на рынок китайских авторов любовного или приключенческого фэнтези, фэнтезийных исторических романов и маньхуа (так называется китайский аналог комиксов).

Самым популярным китайским автором в Wildberries называют Мосян Тунсю, а также Си Син (роман «Цзюнь Цзюлин»). В несколько раз увеличились и продажи разных изданий китайского средневекового автора Сунь Цзы. «Путеводители и другие краеведческие издания только недавно начали появляться в продаже и пользуются активным спросом», — добавляют в Wildberries.

Что говорят книгоиздатели

Большую часть китайских авторов в России публикуют издательства группы «Эксмо-АСТ». Представитель группы подтвердил заметный рост спроса на такую литературу по всем ключевым направлениям.

Так, по данным департамента художественной литературы АСТ, продажи китайских книг в январе—феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в 11 раз. В сегменте комиксов продажи упали на 21,63%, но это связано с отсутствием громких новинок в начале года. В остальных категориях рост продаж — в 17,8 раза.

Динамика издательства «Эксмо» за тот же период — плюс 183% год к году. Наиболее востребованные ниши — фэнтези и фантастика. Также большой интерес вызвали книги автора Лэй Ми, работающего в жанре детектива, говорят в «Эксмо».

Какие еще книги пользуются спросом На фоне популярности литературы китайских авторов «Читай-город» фиксирует также и рост продаж книг российских авторов, посвященных китайской истории и культуре. Так, спрос на non-fiction о Китае вырос на 8%. В частности, зафиксирован троекратный рост продаж книги по популярной психологии Анны Марчук «Хитрый, как лис, ловкий, как тигр. 36 китайских стратагем, которые научат выходить победителем из любой ситуации». В отдельно взятом разделе «Медицина» в топ-3 продаж с начала 2024 года вошла книга Ирины и Алены Старковых «Точки ци. Сила пяти драконов для восстановления организма и избавления от болей с помощью китайской медицины». А в сегменте книг по истории на первом месте — книга Лю Чжана «Китай. Полная история страны». Редакция Lingua (входит в издательскую группу АСТ) отмечает рост интереса читателей к литературе по изучению китайского языка. В этой нише динамика составила 25,8% в экземплярах. Количество наименований выросло на 38%.

Почему растет спрос на китайскую литературу

В литературе по теме Китая предложение догнало спрос, констатируют в самой сети «Читай-город»: «В нише представлено значительное количество ассортимента на любой покупательский запрос, от китайских новелл до кулинарных книг». В Wildberries кратко объясняют тренд «активным интересом российских читателей к китайской культуре и особенно к мифологии».

Во многом определяет высокий интерес к авторам из Китая популярность в России литературы для «молодых взрослых» — young Adult, а также комиксов, считают в «Эксмо». По мнению экспертов АСТ, сказывается и активная работа российских издателей с авторами из Китая, которая началась в 2022 году. «Редакторы начали принимать участие в азиатских книжных выставках, приобретать права, — утверждают в АСТ. — Но процесс производства книги достаточно долгий — произведение нужно перевести, создать макет книги, отдать ее в типографию. В связи с этим большая часть книг, права на которые были приобретены в 2022 году, вышли в 2023 году, и с этим связана такая высокая динамика продаж — более 1000%».

В издательстве «Альпина Паблишер» отметили, что в портфеле компании китайских авторов нет. Но доцент Высшей школы перевода МГУ Константин Батанов — китаевед, книги которого публикует «Альпина», — рост интереса к китайской литературе связывает с массовым появлением переводов таких произведений, причем в разных жанрах. «Изначально переводилась серьезная литература из разряда китайской классики, — объясняет Батанов. — Теперь же стали переводиться романы, эссе, современная поэзия и многое другое. На самом деле это было в Китае всегда, но до нас стало доходить только в последние годы. Это в том числе является следствием роста популярности китайского языка в России. Появилось много специалистов с хорошим китайским, некоторые из них себя пробуют в письменном переводе книг. Это закономерный процесс, так как русское китаеведение является одним из самых сильных в мире».