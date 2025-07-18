Правительство составило перечень, кому можно передать телефон без штрафа

Несмотря на введение штрафов за передачу номера другому лицу, наказывать за передачу телефона полицейскому, пожарному или врачу, не будут. Правительство опубликовало список исключений

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Россияне смогут передавать представителям государственных органов и экстренных служб свой телефон для звонков, не опасаясь штрафов. Это не будет считаться нарушением закона, говорится в постановлении правительства.

«Утвердить прилагаемый перечень иных лиц, которым абонент — физическое лицо вправе передать абонентский номер, выделенный ему на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи», — говорится в документе.

Там указано, что телефон можно передавать:

представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей;

представителям экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей;

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 17 июля приняли поправки об административной ответственности за передачу другим лицам абонентского телефонного номера. Они предлагают ввести штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц такой штраф составит до 200 тыс. руб.

В примечании к законопроекту указано, что административным правонарушением не будет считаться «безвозмездная кратковременная передача абонентом» номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях. Представителей госорганов и экстренных служб законопроект не упоминает.

В Роскомнадзоре рассказали, что принятые меры защитят граждан от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Там назвали принятый документ продолжением «комплексной работы по противодействию широко распространенным в последнее время посягательствам».