Роскомнадзор объяснил необходимость штрафов за передачу данных и сим-карт

Роскомнадзор связал штрафы за передачу данных и сим-карт с защитой от мошенников

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Одобренные Госдумой поправки о введении административной ответственности за передачу другому лицу абонентского номера и данных для онлайн-авторизации защитят граждан от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Об этом РБК заявили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). Там назвали принятый документ продолжением «комплексной работы по противодействию широко распространенным в последнее время посягательствам».

В РКН напомнили о существующей практике, когда мошенники, находясь за рубежом, маскируют свои звонки и выдают их за совершаемые из России. Кроме того, они используют фейковые и чужие аккаунты для рассылки сообщений о ложном минировании и оформления на своих жертв банковских кредитов.

Для этого злоумышленники «организуют незаконную деятельность по приобретению» у граждан их номеров (сим-карт) и аккаунтов (личных кабинетов) в соцсетях и на портале «Госуслуги», уточнили в ведомстве. Там считают, что одобренные поправки содержат «двойной барьер» для такого рода действий.

«Усилия направлены на установление ответственности за противоправное использование сим-боксов и виртуальных телефонных станций, чужих телефонных номеров и учетных записей, необходимых для подмены телефонных звонков и массового обмана граждан», — пояснили в РКН.

С другой стороны, как полагают в ведомстве, граждане из опасения получить штраф станут воздерживаться от «необдуманной» передачи или продажи своих телефонных номеров и личных кабинетов.

В обоих случаях, согласно принятым поправкам, административный штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

При этом не будет считаться административным правонарушением «безвозмездная кратковременная передача абонентом» номера для получения услуг связи в личных целях.

Также не будет являться нарушением закона передача информации, которая нужна для регистрации или авторизации пользователя по его поручению или согласию с целью «правомерного использования таким лицом функциональных возможностей информационного ресурса».