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Новые законы в России ,  
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Дума приняла поправки о штрафах за передачу номера другому лицу

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Депутаты Государственной думы приняли на пленарном заседании в четверг, 17 июля, поправки об административной ответственности за передачу другим лицам абонентского телефонного номера. Трансляция велась на сайте Госдумы.

Поправки предлагают ввести штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц такой штраф составит до 200 тыс. руб.

В примечании к законопроекту указано, что административным правонарушением не будет считаться «безвозмездная кратковременная передача абонентом» номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.

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Также депутаты приняли поправки об административной ответственности за передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета. Для граждан размер штрафа составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Отмечается, что не будет являться нарушением закона передача информации, которая нужна для регистрации или авторизации пользователя по его поручению или согласию с целью «правомерного использования таким лицом функциональных возможностей информационного ресурса».

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