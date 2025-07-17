Дума приняла поправки о штрафах за передачу номера другому лицу
Депутаты Государственной думы приняли на пленарном заседании в четверг, 17 июля, поправки об административной ответственности за передачу другим лицам абонентского телефонного номера. Трансляция велась на сайте Госдумы.
Поправки предлагают ввести штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц такой штраф составит до 200 тыс. руб.
В примечании к законопроекту указано, что административным правонарушением не будет считаться «безвозмездная кратковременная передача абонентом» номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.
Также депутаты приняли поправки об административной ответственности за передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета. Для граждан размер штрафа составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
Отмечается, что не будет являться нарушением закона передача информации, которая нужна для регистрации или авторизации пользователя по его поручению или согласию с целью «правомерного использования таким лицом функциональных возможностей информационного ресурса».
Читайте РБК в Telegram.
В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана
В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди
Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео
WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота
Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке
В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке
В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек
Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов