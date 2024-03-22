Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт

Американский разработчик софта компания Autodesk запретила российским компаниям использовать свои программные продукты. Несмотря на прекращение работы еще в 2022-м, пользоваться ее сервисами компания раньше не запрещала

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Autodesk, американский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна, с 20 марта запретила использование своих программных продуктов российскими компаниями. Об этом говорится в письме, которое Autodesk направила своим партнерам в России. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердили три клиента американского поставщика.

«Вы (клиенты Autodesk. — РБК) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — говорится в письме Autodesk. Свое решение компания объясняет 12-м пакетом санкций Евросоюза против России, который запрещает продажу, поставку, передачу, экспорт или предоставление ряда услуг, в частности софта для промышленного дизайна.

Autodesk официально объявила о приостановке работы в России еще в марте 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине. Согласно данным Rusprofile, в октябре 2023 года Autodesk ликвидировала российское юрлицо — ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)». Также из-за санкций, но еще в 2014 году Autodesk ограничила работу с рядом российских компаний.

Базовые продукты Autodesk использовались российскими инженерами во всех отраслях промышленности, где требуется проектирование. В портфеле компании также были продукты, ориентированные на специфические задачи в сфере машиностроения, строительства, BIM-проектирования и т.д. Среди самых популярных программ Autodesk — AutoCAD, предназначенная для автоматизированного проектирования в двухмерном и трехмерном форматах, Autodesk 3ds Max, используемая для моделирования, анимации, рендеринга и композитинга, а также семейство программ Autodesk Revit (Revit Architecture, Revit Structure и Revit MEP), которые способствуют детальной проработке и изучению концепций строительных конструкций и зданий.

Как замещается Autodesk в России

В строительном проектировании доля продуктов Autodesk достигала 80–90%, рассказал РБК исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. При этом в машиностроении объем присутствия Autodesk был небольшим. Американский вендор занимал не более 50%, остальное делили между собой западные компании — Bentley Systems, AVEVA, Nemetschek Allplan (30%) и российские решения (20%), указывает Михаил Бочаров, замгендиректора по науке АО «СиСофт Девелопмент» (разработчик строительного ПО).

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Лашин отметил, что большинство отечественных продуктов поддерживают 100% совместимость формата файла чертежа, имеют аналогичный набор команд, интерфейс пользователя и программный интерфейс для разработки приложений.

Бочаров подчеркнул, что использование зарубежного софта в настоящий момент не обеспечивает информационную безопасность и сохранность данных. «Проблема в том, что программное обеспечение Autodesk «общается» со своим материнским сервером через интернет, что автоматически создает угрозу взлома. Даже если компания работает локально, программное обеспечение периодически просит выхода в интернет, например для подтверждения лицензии», — пояснил эксперт. По его словам, после введенного Autodesk запрета российские компании могут попытаться закупить «ломаные» версий софта у партнеров из стран СНГ, однако это грозит санкциями тем, кто незаконно их распространяет.

Директор дивизиона BIM компании — разработчика инженерного программного обеспечения «АСКОН-Интеграция» Дмитрий Демин говорит, что сейчас в промышленном секторе софт Autodesk практически не используется. По его словам, переход на российские решения идет «хорошо как с технической, так и с организационной стороны»: основные трудности заключаются в переподготовке пользователей — преодолеть сложившиеся привычки, устоявшиеся приемы работы в иностранном софте. По его мнению, функционально отечественное программное обеспечение равноценно иностранному.

Сергей Сыч, директор департамента управления продуктов «Нанософт», «никаких катастрофических последствий от того, что Autodesk вводит теперь еще и запрет на использование своих продуктов в России», не ожидает: «Autodesk ушел из России два года назад, в марте 2022 года, остановив поставки свои программных продуктов на территории России. На данный момент добавился еще и факт полного запрета использовать программное обеспечение, лицензии на которое были бессрочными либо полученными посторонними путями за пределами территории». По его оценке, по состоянию на март 2022 года Autodesk занимал порядка 20% российского рынка систем автоматизированного проектирования, и за прошедшие два года эта доля среди покупателей лицензионного программного обеспечения существенно снизилась, «прежде всего за счет наличия качественных и готовых к применению российских программных продуктов».