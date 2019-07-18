Роскомнадзор оштрафовал Google на ₽700 тыс. за выдачу запрещенных ссылок

В Роскомнадзоре недовольны тем, что Google не в полной мере удаляет из поисковой выдачи ссылки на запрещенные сайты. Компанию уже штрафовали за отказ подключиться к системе, в которой содержится реестр таких ресурсов

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Компания Google оштрафована на 700 тыс. руб. в рамках административного дела о нарушении закона «Об информации», согласно которому поисковики должны исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией, сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи», — заявили в федеральной службе. По данным Роскомнадзора, в выдаче остаются более трети ссылок из реестра запрещенной информации.

«Мы не будем комментировать», — заявили РБК в пресс-службе Google в России.

Это не первый штраф, наложенный на Google за неисполнение российских законов. Так, в декабре 2018 года компанию оштрафовали на 500 тыс. руб. за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится список запрещенных сайтов.