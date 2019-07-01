Роскомнадзор предупредил о новом штрафе для Google

Роскомнадзор готов оштрафовать Google, если компания не улучшит фильтрацию запрещенной в России информации. Об этом глава ведомства Александр Жаров заявил в эфире «России 24».

Жаров пояснил, что сейчас компания фильтрует около 70% запрещенного контента, однако ранее показатель достигал 80%. По мнению главы Роскомнадзора, в Google «как-то расслабились». Он уточнил, что в отношении компании ведется административное производство, и выразил надежду, что Google «неожиданно увеличит» фильтрацию до 100% к окончанию производства. «Ну, если нет, так оштрафуем», — заключил Жаров.

Глава Роскомнадзора не уточнил размер штрафа, однако ранее он утверждал, что речь идет о 700 тыс. руб. В конце 2018 года Роскомнадзор уже штрафовал Google, так как компания не подключилась к единому реестру запрещенной информации. Поисковик оплатил штраф.